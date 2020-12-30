收爐戰壓軸登場　利物浦全力搶攻搏尾彩

英超2020年收爐戰，由1哥利物浦壓軸做主角，作客聖占士公園球場鬥紐卡素。紅軍中後場傷兵陸續復出，主帥高普又可以重施故技，利用高壓踢法爭勝，佢哋鬥親「喜鵲」都大演入球騷，近4次聯賽交手全開4球或以上，2.5球嘅入球大抵玩到爆。（Now 621及611周四凌晨4時直播）

利物浦較早前因為傷病問題，高普避重就輕，改踢穩守突擊，雖然入球數字偏低，但成績仲Keep到，歐聯提早出線16強之餘，英超仲做埋1哥。

傷疲盡起重拾鬥心

近期紅軍後防球員傷愈，尤其助攻力極強嘅雙翼衞安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特復出，重現高壓戰術，前仗7比0蹂躪水晶宮，上仗雖然倒灶1比1僅和西布朗，但其實球隊發揮不俗，只係受制於西布朗嘅零前鋒戰術以致失分。吸取教訓後，今場肯定會全力搶攻，以免重蹈上場領先被追和嘅覆轍，鬥心毋須懷疑。

紐卡素近年鬥利物浦都畀唔到壓力紅軍，最近4次聯賽對壘輸晒之餘，每場最少失3球，「喜鵲」後防猶如放題，穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，各自喺呢4場賽事累積入3球，相信高普今場會畀2人齊齊正選喪攻紐卡素。

不過紐記主場有一定入球能力，紅軍近6次作客聖占士公園球場，場場有失波，而且上場鬥曼城輪休嘅哥林威爾遜今仗更會復出，可以同紅軍鬥攻，球迷今晚捱夜睇波，亦肯定唔會眼瞓，2.5球大極抵玩，到時睇波再追走地，隨時執多兩注埋個靚年。