【2020回顧】足球停轉、爆裁員潮、重上正軌...

2020年全球畀新冠肺炎搞亂晒正常秩序，球壇當然唔例外，國際球壇史無前例大停擺，幾個月冇波踢、冇波睇、冇波賭，但正所謂「山不轉路轉，路不轉人轉」，疫情雖然反覆，但喺各方面努力下，做好防疫及檢疫，球員唔使「腳停口停」，各地聯賽唔單止重開，仲有球迷入場觀戰，所有嘢慢慢重上正軌，嚟緊2021年歐國盃同美洲國家盃都返嚟喇，球壇一樣咁精彩。

歐國盃美洲盃延期1年

踢波冇得WFH（Work From Home）在家工作，疫情大流行，當大家都忙於「兩盒，Thx!」，國際球壇亦於3月開始陸續停擺，原本澳職同白羅斯聯賽都仲係一息尚存，但到最後都失守，就連4年一度嘅盛事歐洲國家盃同美洲國家盃都要延遲舉行，一時間球迷就好似世界末日一樣。

各地聯賽運作陷入癱瘓，球會冇晒收入，即使年年考第一都諗唔掂，大球會逼於無奈要球員減薪，非競賽部門要裁員，好似阿仙奴「解僱」扮演吉祥物Gunnersaurus足足27年嘅兼職，引發公關災難。部分細球會更要停薪幾個月，更一度傳出會有好多德乙及日乙球會要倒閉。

雖然壞消息連連，不過仍然有人「幫緊你！幫緊你！」，希望解決問題。有大牌球星如皇馬嘅沙治奧拉莫斯帶頭減薪同球會共渡時艱，亦有人諗計搞吓啲英超電競賽事，畀球迷解吓悶。同時間各地政府及足總都為復賽花好多心思，包括球場及訓練場消毒、球員檢疫，甚至諗到用賽會制，希望恢復球賽。

新季多大賽引頸以待

最終德甲喺停擺2個月之後，5月中復賽，成為首個重開嘅歐洲5大聯賽，球員開波前要進行一個星期隔離，每隊都必須分多部旅遊巴到場，場內限定人數，唔准球迷入場，後備區要戴口罩，唔畀握手，入波只可以自己慶祝等等，雖然大家開始時唔係好習慣呢種球賽新常態，但當之後英超、西甲、意甲同法甲陸續重開，球員及球迷都適應晒，最緊要保持身體健康，人冇事先做到世界冠軍嘛。

隨住利物浦首奪英超冠軍、拜仁成5冠王、祖雲達斯意甲9連霸、皇馬重奪西甲盟主地位、PSG繼續稱雄法甲，新一季球賽已於9月展開，列強爭霸局面未變，預料球壇慢慢步入正軌，2021年成為球壇新焦點，5月嘅歐聯決賽，6月嘅歐國盃周同美洲盃決賽周重臨，球迷都引頸以待。

歐聯全勝封王！五冠拜仁創經典盛世

德國班霸拜仁慕尼黑上季憑住凌厲後勁，唔單止締造德甲8連霸神迹兼捧走德盃，更喺歐聯大發神威，成為首支以全勝（10連勝）姿態封王球隊，連同今屆分組賽，更將紀錄刷新至15連勝，加上接連再奪德超盃及歐超盃，榮膺今年5冠王。

拜仁創造史無前例的盛世，主帥費歷克可謂居功至偉。呢位2014年助德國勇奪世盃嘅助教，喺上年11月先接替被炒嘅尼高高華，不但激活湯馬士梅拿變身助攻王，將阿拉巴改造為中堅，仲提拔快到無倫嘅艾方素戴維斯，配合埋弗爆嘅射手羅拔利雲度夫斯基，協助拜仁今年大豐收，費歷克亦一登龍門躍升名帥行列，唯一遺憾係佢領軍攞晒可以攞嘅錦標，但仍然喺國際足協頒獎禮失落最佳教練。

利物浦相隔30年 再奪頂級聯賽冠軍

利物浦近年喺領隊高普帶領下，走勢節節上升，2019/20賽季於英超踢出霸氣，對上一季歐聯奪標功臣，包括穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼等人繼續留效，「紅軍」曾經於聯賽做出18場連勝，由季初開始就喺積分榜放到甩晒轆。

破紀錄提前7輪封王

雖然因疫情關係，英超一度停擺超過3個月，但依然無阻「紅軍」以32勝3和3負積99分嘅優異成績，於復賽後破紀錄提前7場鎖定英超冠軍寶座，相隔30年再於英格蘭頂級聯賽封王，一班利迷雖然未能親身去到球場見證捧盃一刻，但對球隊聯賽的發揮，應該收貨。

伊巴謙莫域「逆齡」重生橫行意甲

疫情打擊下，歐洲球會都難以再開出巨額轉會費收購球星，AC米蘭示範完美操作，免轉會費簽入瑞典神鋒伊巴謙莫域。

喪入波助AC領放

呢位39歲老將相隔8年霸氣回歸意甲，喺聯賽上陣24場轟入20球，即使期間確診新冠肺炎，亦無損其「不老金身」，病愈復出後仍然頻頻入波，協助「紅黑兵團」喺積分榜領導群雄，令AC米蘭大有機會繼2010/11年球季之後，再嘗意甲冠軍滋味。

當年伊巴謙莫域正正係A米冠軍成員，如果佢今季可以協助球隊打破祖雲達斯壟斷意甲錦標嘅局面，咁就真係傳奇之中嘅傳奇。

巴塞大地震 美斯爆離隊風波

西甲勁旅巴塞隆拿上季四大皆空之餘，隊長美斯亦心灰意冷，喺8月提出離隊，更指會長巴度美奧多次保證球季完結後，可獲自由身決定去留，可惜巴度美奧出爾反爾，堅持美斯未喺6月10日之前提出轉會，所以想離隊的話，就只能啟動合約內嘅7億歐元轉會費嘅條款。

巴度美奧黯然下台

但查實因疫情關係，6月10日仍未收咧，美斯點會喺嗰陣提出轉會呢？最終佢被迫留隊。但正因美斯轉會鬧劇，揭示巴塞內部立立亂，甚至提出彈劾巴度美奧，呢位會長自知敗局已定，喺10月尾宣布辭職，既然眼中釘已除，亦令原本剩番1年合約嘅美斯，繼續留隊嘅機會大增。

羅拔仔首膺世足先生

國際球壇被疫情打亂下，一年一度的盛事金球獎選舉破天荒停辦，唔少球迷都為幾乎肯定得獎嘅羅拔利雲度夫斯基不值，不過「好波有好報」，呢位帶領拜仁橫掃歐洲球壇嘅超級射手，成功喺國際足協年度最佳球員（世界足球先生）選舉中贏出，佢力壓C朗拿度同美斯兩大球王，歷史性贏得呢項球員個人最高殊榮。

羅拔仔喺10月份嘅歐洲足協最佳球員選舉，亦都囊括最佳球員同最佳前鋒兩個大獎，呢位波蘭前鋒，上季為拜仁慕尼黑狂入55球，得獎堅係實至名歸。

各大巨星輪流中招

病毒唔會認人，球星亦輸流中招，今年3月當時仲效力緊祖雲達斯嘅後衞魯加尼確診，成為歐洲5大聯賽首名中招球員，之後就相繼有唔同球員證實感染新冠肺炎，包括武磊、保羅戴巴拿、馬甸尼父子、赫臣奧杜爾、阿迪達等。

尼馬麥巴比引爆PSG群組

疫情一直反覆，去到9月，更有多名超級巨星證實確診，首先係聖日耳門孖寶尼馬同基利安麥巴比，佢哋涉及嘅「PSG群組」，中招人士包括同尼馬一齊去西班牙渡假嘅迪馬利亞、以及里安度柏利迪斯。

到咗10月，輪到葡萄牙球王C朗中招，佢係代表葡萄牙備戰歐國聯對瑞典前例行檢測時確診，1個月之後就輪到穆罕默德沙拿，呢名埃及前鋒懷疑出席完細佬婚宴後感染，之後連伊巴謙莫域都中埋招。不過好彩嘅係，呢班球星全部都戰勝病毒，冇出現嚴重健康問題，康復後仍然馳騁球場，有部分仲比染疫前更弗添！

球壇傳奇相繼離世

多位球壇傳奇今年相繼離世，令人最難過係阿根廷球王馬納當拿於60歲盛年心臟病發逝世，舉世哀悼阿根廷全國哀悼三日並舉行國葬，意甲球會拿玻里主場改名馬納當拿球場。

除咗86年世盃英雄馬納當拿，幾位曾在世盃創下豐功偉業嘅巨星，包括66年世盃英格蘭功臣積查爾頓(85歲)、82年世盃意大利功臣兼金靴獎得主保羅羅斯(64歲)、02年世盃揭幕戰入球球員塞內加爾中場柏巴迪奧普(42歲)相繼辭世，其中保羅羅斯於馬納當拿後兩星期病逝，令許多經歷過80年代的中年球迷倍添傷感。至於利物浦一代名帥侯利亞（右圖）病逝，亦喚起80、90後紅軍球迷對千禧年前後許多的難忘回憶。