C朗一張合照　成年度IG最多「like」照片　

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

2020年即將結束，祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度，繼早前獲選為2001至2020世紀最佳球員後，呢名大紅人近日再次稱霸社交網站，佢同已故阿根廷傳奇馬納當拿嘅合照，力壓官宣《黑豹》男主角Chadwick Boseman逝世嘅貼文，成為2020年Instagram最多網民「like」嘅相片。

C朗拿度Ig坐擁2.4億追隨者，佢喺11月25日上載1張同馬納當拿嘅黑白舊相，藉此祝願馬納當拿能夠安息，並向佢作出告別，結果相片獲得約1,970萬次讚好。而緊隨其後嘅就係官宣《黑豹》男主角Chadwick Boseman逝世嘅照片，獲得約1,920萬次讚好。至於巴塞隆拿球星美斯與馬納當拿嘅合照，則獲得約1,640萬次讚好，排名第3。

除此之外，C朗喺2月5號發佈1張同屋企人慶祝自己35歲生日嘅合照，亦成功獲得約1,430萬次讚好，排名第8，喺頭10名入面佔左2張，成為今次大贏家。值得一提，勒邦占士悼念已故籃球巨星高比拜仁嘅合照，以及高比拜仁逝世前發佈嘅最後1張相，亦分別獲得1,550萬及1,440萬次讚好，排第5同第10位。