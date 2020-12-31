沙拿連環失機　利物浦今季英超首食白果

2020年英超收爐戰，衛冕嘅利物浦周四(31日)凌晨作客被紐卡素悶和0比0，「紅軍」今場佔盡優勢兼有多個黃金機會，可惜穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴等前鋒連環失機，結果今季聯賽首次「食白果」，而且聯賽積分亦只比次席踢少場嘅曼聯多3分，相當危險。

利物浦賽後有唯一常規中堅祖爾麥迪比受傷抖3星期，不過今場令球迷失望嘅唔係後防，而係向來無堅不摧嘅鋒線。34分鐘穆罕默德沙拿接應佐敦軒達臣長傳，突破越位單刀射門被卡爾達路擋出；上半場補時階段羅拔圖法明奴勁頂，又因角度大正被救出。下半場利物浦加強壓力，沙迪奧文尼先頂中網側、穆罕默德沙拿射門又斜出，尾後沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴連環攻門都逃唔過卡爾達路十指關，最終踢成0比0平手，利物浦繼上場1比1打和西布朗後，再一次喺下游球隊身上失分。

穆罕默德沙拿今場有2次黃金機會未能把握，利物浦今季第1次喺英超入唔到波，不過領隊高普賽後就話唔介意：「我哋今場搵到好多撕破紐卡素密集嘅方法，有好多黃金機會出色，只係把握唔到，但表現嚟講我係好開心，球隊要繼續咁樣製造機會。」