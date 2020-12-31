不多於2人！網球人自制短片求解封球場　

新冠肺炎疫情對各行各業的打擊，已經令各界推向水深火熱的境況，體育運動事業受到史無前例的重擊，政府勒令封場封館，令業界特別是教練們叫苦連天，就連相隔可以超過1.5米10倍的網球場都要閂，香港網總再強烈要求，建議政府放寛每個網球場予不多於兩名使用者，可讓香港網球人在有限空間當中求存。

一班網球界人士最近製作了一條1分半鐘的短片，細說了他們在疫情間的渴求及苦況，並且強調「網球是安全的」。香港網球總會會長莫君逸表示總會曾先後三次向政府去信提出建議：「如果球場封到明年1月6日，我哋計算已有22個星期，接近半年嘅時間關閉，對我哋嘅運動員同埋教練影響很大，其實以網球場嘅面積，我哋絕對可以保持防疫嘅安全距離，同時我哋希望政府可以喺新一輪防疫措施中，解除對網球場嘅限制，讓球場可以重開。」

他重申網球業界的建議，希望每個網球場可放寬予不多於兩名使用者，絕對可以符合政府的防疫要求：「我哋希望政府明白，網球以及各樣體育運動，都不是一個消遣娛樂，而是一個行業，當中影響很多不同工種人士嘅生計，加上網球場面積大，又是室外，只是能開放，人數可以撚限制。」

事實上，要抗疫的同時要有健康身體，很多國家都鼓勵人民做運動，強壯身體，莫君逸坦言：「全球多個國家對體育事業都係放到最後先限制，有部份國家的疫情即使去到第四級別，未到全面禁足都仍然開放體育場地。」政府於上周公布新一輪防疫措施，所有體育處所均維持關閉直至明年1月6日，網總希望這一輪防措後，有關當局可以對球場解封，給香港網球人在艱難抗疫中找到曙光。

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