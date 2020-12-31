噴射機易帥陣腳大亂　中岸水手受讓筍

澳職大除夕上演中岸水手主場迎戰紐卡素噴射機，兩隊上季成績麻麻未能躋身季後賽，主隊中岸水手更加連續3季成為澳職「木匙羹獎」得主，即係連續3季排聯賽包尾。不過，中岸水手今季決意重振雄風，引入唔少具質素嘅球員，相反紐卡素噴射機季前出現易帥風波，搞到依家軍心散渙，中岸水手受讓必捧讓球主勝。（myTV SUPER 周四下午4時05分直播）

中岸水手近幾季都係澳職弱旅，不過今季洗心革面，管理層決定積極增兵，力圖重新振作，包括由韓職招攬哥斯達黎加國家隊前鋒烏連拿加盟，另一新兵為澳洲國家隊中場保沙歷，亦屬於技術型領軍人物，中岸水手為球隊「中軸線」作出有力嘅補強，預料戰鬥力可以大大提升。

紐卡素噴射機上季排第8位，成績唔算理想，更大鑊係教練卡爾羅賓遜季前突然離隊，轉去執教西悉尼流浪者，令噴射機組軍措手不及。陣腳大亂嘅噴射機依家群龍無首，管理層只係委任甸恩斯出任臨時教練，仍未物色到理想嘅新主帥，而且星級中場烏加高域亦表示有意離隊，可見軍心出現問題。

翻查兩隊交鋒往績，中岸水手就算近年成績幾差都好，對住紐卡素噴射機都有得鬥，近4次對噴射機，水手獲1勝2和1負成績，今仗主場出擊可立不敗之地，仲有得受讓咁着數，當然要捧讓球主勝。

直播表

周四4:05pm 澳職 中岸水手 Vs 紐卡素噴射機

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周四9:00pm 西甲 畢爾包 Vs 皇家蘇斯達

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周四11:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 艾拉維斯

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