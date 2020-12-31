董之英彭綺蓮校長：學業成績不代表一切

仁濟醫院董之英紀念中學多年來致力推行「三元教育」，以兼顧學術、創藝及體育發展為學生設計課程，承載著一份堅持：學生前途絕對不應只依靠追趕學術成績。校長彭綺蓮一直希望，讓學業成績未算突出的同學，透過專業足球訓練及創藝課程，找到自己光明前路。

以今次參與「傑志尖子計劃」的董之英學員為例，校長彭綺蓮回憶：「中四的胡鍵逸中一入學時個性平和、好動。自小參與傑志足球訓練，中三時為傑志U14青年軍及校隊U15隊長，今學年他更入選傑志尖子計劃。」多年來努力推動「三元教育」，彭綺蓮校長為見證了胡同學在足球訓練中的蛻變成長深感欣慰：「他以往容易發脾氣，但參與計劃後，學懂了紀律及合作的重要，今學年他的情緒明顯有所改善，操行評級較往年躍升三級。」

她又指現時中三的鄭宇晞，中一時已加入董之英足球校隊，管教嚴格的父母亦十分支持他參與足球訓練，認為他尤其是在今學年入選傑志尖子計劃後，在球場上學習到的堅毅不放棄精神，大大提升了學業成績：「他們（鄭宇晞及胡鍵逸）的網課出席情況較以往有顯著進步，分別達80%、90%以上，繳交功課亦更達標準時。」

傑志體育會由2010年開始與董之英中學合作推出「傑志計劃」（前稱「職業足球員培育計劃」），以「學業＋足球」平衡發展為理念，為學生在正規課堂外提供每週6小時專業現代化足球訓練。傑志藉著與董之英的成功合作經驗，在2020-2021學年開辦「傑志尖子計劃」，一共6位董之英足球學員被計劃取錄，志在為香港足球代表隊培育新力軍，並會貫徹「香港2034」的終極目標：港隊打入2034世界盃決賽周！