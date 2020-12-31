董之英尖子疫情不停步 網上開操強化足球意識

「傑志尖子計劃」開展數月，來自仁濟醫院董之英紀念中學的同學迅速融入計劃，基本功全面提升。當中胡鍵逸（中四）、鄭宇晞（中三）兩人，更被傑志足球總監朱志光形容為「具領袖風範」、「攻守全面」。董之英校長彭綺蓮認為兩位同學自從入選尖子計劃後，提升了對個人的自信。加上他們具一定潛質，若能在尖子計劃中繼續訓練，必定有更佳表現。

萬丈高樓不只從地起，還要從腦袋開始！「傑志足球尖子計劃」著重提升學員基本功，原先計劃每周3課的全面職業化訓練，因疫情肆虐時斷時續，作為補救的網上視像教學，並非安排掌上壓、核心肌群等一般體能訓練，而是刻意强化學員的足球意識，朱志光形容為「先練好個腦袋」。朱志光透露：「疫情下將會向學員網上傳授更多足球智慧，譬如攻守轉換嘅要點，提升佢哋嘅領悟力，改善陋習，開拓咗比賽視野，更好咁適應現代足球，呢種教學正正配合到尖子計劃著重基本功嘅理念。」

來自董之英的胡鍵逸、鄭宇晞，均為原「傑志計劃」足球學員，此學期迅即適應「尖子計劃」的嚴格訓練，獲得朱志光的讚譽：「佢哋入咗尖子之後，基本功顯著提升，不知不覺間（踢波）動作都改良咗。」朱志光進一步評價這兩名中後場足球新秀：「胡鍵逸無論比賽或操練，都會100%付出，會鼓勵隊友，具有領導能力。鄭宇晞就波底唔錯，攻守參與度高，非常全面。」而董之英中學校長彭綺蓮亦表示，全力支援學員兼顧學業發展：「兩位同學不敢怠慢於學業方面的表現，他們在網上課堂中比以往更積極地回應老師提問。」

作為學員，兩位學員對「尖子計劃」又有何感受呢？鄭宇晞認為雖然訓練强度比以往大增，體力上比以往疲累得多，但換來的是足球基本功及技術都大為提升。胡鍵逸講得更加具體：「反覆嘅基本功訓練似乎好悶，但好有用，學會一邊踢一邊觀察戰局，對比賽幫助好大。」「傑志尖子計劃」的教練團以傑志一線教練為骨幹，包括朱志光、梁志榮、金東進、尹東憲等，對一批年輕學員而言，既是良師亦是模階。

本身已是董之英足球校隊的骨幹成員，中三的鄭宇晞形容教學氛圍融洽活潑，大讚曾參戰世界盃，前南韓國家隊後防大將金東進：「佢好細心熱情，經常親自示範，喺佢身上學到好多防守技巧。」胡鍵逸則感謝梁志榮：「『細榮Sir』非常專業，觀察球員好認真。」

傑志與董之英中學合作「傑志計劃」長達10年之久，追求學業、足球均衡發展。如今港隊新一代主力李毅凱、鄭展龍、羅梓駿等，皆由計劃培育成材。今年計劃升級為「傑志尖子計劃」，50名來自學界的中一至中四的明日之星，開始接受系統性訓練，向「10年10000小時專業訓練」的指標進發，更以打入2034世界盃決賽周為終極目標。