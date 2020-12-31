美斯想去美職唔係吹水　樓都買埋

美斯去年已在美國置業

美斯早前返阿根廷過聖誕期間接受訪問，講到自己未來去向，美斯爆咗句「有可能去美職」，原來美斯唔係吹水，英國傳媒引述西班牙報道，美斯早在去年已在美國邁亞密購入豪宅物業，按原定計劃，美斯打算2023年去美國定居。

美斯喺邁亞密購入嘅豪宅，名為Porsche Design Tower，2017年落成，美斯購入嘅單位，價值725萬鎊(約7680萬港元)，位於邁亞密海灘附近，樓高60層，戶戶無敵海景，美斯嘅單位在47樓，總面積1000平方米。至於佢去美職踢邊隊亦好易估，住喺邁亞密，相信加盟碧咸隊波國際邁亞密機會最高。

報道指，按原定計劃，美斯打算與巴塞續約2年，到2023年就會完成合約離隊，轉赴美職發展，但此計劃於今年夏天出現變數，美斯對前會長巴度美奧極度不滿，憤而提出解約申請，事件觸發軒然大波，依家係人都知美斯想走，曼城、巴黎聖日耳門紛紛準備出手搶人。

美斯近日已結束聖誕休假，返回巴塞隆拿大本營復操，準備1月3日西甲對侯爾斯卡，至於冬季轉會窗佢嘅動向如何，就要視乎1月下旬巴塞大選結果，新會長上任後有咩搞作。