2020年最激動慶祝　事後向老婆道歉

入波後除衫慶祝就見得多，但除褲慶祝就相當罕見。上周末巴拉圭聯賽準決賽就出現個可能係2020年埋尾最激動慶祝一幕，前鋒波巴迪拿(Bobadilla)為球隊攻破對方大門後相當激動，除完衫後幾乎連褲都除埋，嚇呆觀眾。

該場比賽係由Guairena對Guarani，前鋒波巴迪拿下半場72分鐘為客隊攻入一球，之後佢相當激動，除衫慶祝都算，佢仲打算除埋條褲慶祝，好彩在即將「露械」之際及時停止，但呢段影片仍在網上瘋傳。

按球例，除衫慶祝要領黃牌，但就冇講過除褲慶祝點罰，據報道事件主角面臨停賽處分，而佢對於自己行為亦好後悔，佢話：「我好後悔，希望老婆唔好睇到呢一幕，並保持冷靜，所有嘢都係獻畀佢嘅。」

波巴迪拿現年33歲，阿根廷裔巴拉圭國腳，職業生涯曾2度效力德甲慕遜加柏，據報道今次除褲將面臨紀律聆訊，可能被罰停賽。