【官宣】卡雲尼被罰停賽3場　錯過曼市打吡

英格蘭足總正式宣布，曼聯前鋒卡雲尼種族歧視罪成，判罰佢停賽3場及罰款10萬鎊，由於曼聯已放棄上訴，意味呢位33歲烏拉圭國腳將無緣周六(2日)凌晨英超主場對阿士東維拉、英聯盃4強對曼城、英足盃對屈福特。

卡雲尼喺上年11月尾英超對修咸頓，射入2球及1次助攻，協助曼聯反勝3比2，卡雲尼賽後被球迷瘋狂追捧，有粉絲貼咗一張讚揚佢嘅相片，卡雲尼就喺IG回覆：「Gracias negrito！」字面有「多謝黑人」嘅意思，由於Negrito呢個字一般被視為諷刺同踩低黑人，因而被指控種族歧視。

雖然卡雲尼知道出事後，立即刪文及道歉，強調自己並冇任何冒犯別人嘅意思，但仍然難逃被英足總調查。

事實上，雖然Negrito喺英文之中有歧視意思，但西班牙文之中有開玩笑含意。值得一提，前利物浦射手蘇亞雷斯曾於2011年向前曼聯左閘艾拉，講過同一用語，被罰停賽8場，英足總今次對卡雲尼嘅處罰，算係輕手咗。

曼聯官方發表聲明，指卡雲尼冇諗過會引起咁大誤會，並向受冒犯人士道歉，球會亦一向反對任何種族歧視行為。

至於卡雲尼話：「我唔想搞大件事，所以接受處罰，但我唔同意有關於我種族歧視嘅觀點，我本意唔係咁嘅，熟悉我嘅人都知我喜歡最簡單快樂嘅友誼，今次誤會係由文化差異導致。」雖然卡雲尼要坐3場波監，但幸好可以趕及復出踢對利物浦嘅英超大戰。