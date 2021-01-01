香港運動員等待．堅持．展望

過去一年對許多運動員來說，是場漫長的等待。體育場所關閉，比賽被煞停，作為國際體壇最高殿堂的奧運更打破4年一度的傳統，創辦124年來首度延期……但香港運動員一直默默耕耘，把握僅有的機會突破自我，目前已累積30張東京奧運入場券。這一切等待與堅持，即將在今年夏天綻放。屆時香港獎牌希望「牛下女車神」李慧詩、「混血飛魚」何詩蓓、重劍1姐江旻憓、乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，與其他港將將會齊聚奧運舞台，穿上「洋紫荊戰衣」為香港而戰！2021體壇依然值得期待。■文：許思彤

李慧詩迎難而上再衝牌

香港單車隊近年成績顯赫，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）除在2019年世錦賽橫掃爭先賽和競輪賽金牌，成為香港首位3奪彩虹戰衣的車手外，更於爭先賽開創20個月的連勝紀錄，直到去年世錦賽4強方被德國新星軒治擊敗，最終收穫一枚銅牌。Sarah一直被視為東奧的獎牌熱門，有望繼倫奧競輪賽摘銅後，再度踏上頒獎台，同時彌補上屆里奧「炒車」失利的遺憾。

不過東奧延期卻帶來隱憂。相比起現年23歲的勁敵軒治，Sarah將於5月踏入34歲，要維持爆發力和體能非易事。香港單車總會主席梁鴻德曾指：「一年後Sarah的年紀始終又大一歲，必須要制訂適合的訓練方案以保持狀態。」但Sarah曾表示有信心能在這段時間維持狀態。奧運之路從來不易，但我們的「女車神」定會迎難而上！

東奧啦啦隊Ready

8月4至5日 女子競輪賽 伊豆單車館

8月6至8日 女子爭先賽 伊豆單車館

江旻憓克服傷患打頭陣

前年榮膺女子重劍年終世界第1的江旻憓（Vivian），早早鎖定東奧席位，將於開幕翌日「打頭陣」，被看好能突破里奧16強的戰績，向頒獎台邁進。

Vivian近年成績有目共睹，除在2018年亞錦賽封后，更在2019年連奪兩站世界盃桂冠，成為首個港產劍擊1姐。唯一比較擔憂的，是她同年世錦賽摘得銅牌後，遭遇右膝十字韌帶撕裂的重創，所幸僅花3個月已經復出，雖然狀態稍有下滑，卻意外迎來東奧延期的消息，獲得額外時間休養及提升狀態。

Vivian早前透露趁疫情期間苦練新招數，只待在實戰應用出來，正瞄準3月成都的最後一站奧運積分賽，期望帶領女重隊取得亞洲第1資格，登上東奧列車。

東奧啦啦隊Ready

7月24日 女子重劍個人 幕張展覽館

紀錄后何詩蓓勇不可擋

用「突飛猛進」來形容何詩蓓（Siobhan）適合不過。2019年香港長池計時賽，她僅花一個朝早便連達100米、200米自由泳的奧運A標，同年世錦賽奪得200自第4名，雖與獎牌緣慳一面，已證明有力躋身世界頂級行列。原本擔憂體壇停擺，或會影響Siobhan持續攀升的勢頭，沒想到年末她卻佔據各份報章的體育版面，皆因她在為期38日的國際游泳聯賽（ISL）累計9度打破100、200自的亞洲短池紀錄，實力深不見底。

上屆里約奧運，年僅18歲的Siobhan嶄露頭角，以破港績的時間游進200自準決賽，揭開香港游泳歷史新一頁。轉眼4年過去，23歲的她已升格成為香港獎牌希望，也放低昔日見到眾多明星泳手的「小粉絲」心態，誓要盡力鬥到底！

東奧啦啦隊Ready

7月26至28日 女子200米自由泳 東京水上運動中心

7月28至30日 女子100米自由泳 東京水上運動中心

黃杜配最強拍檔出乒

東奧新增乒乓球混雙項目，代表香港的正正是本港首席球手黃鎮廷／杜凱琹。合作7年的「黃杜配」在2019年年終賽殺進4強，率先取得東奧混雙資格，隨後轉戰東奧世界團體資格賽，分別率領男、女隊奪得團體賽席位，連同附帶的4個男、女單名額，乒乓球隊共獲7張入場券，與單車隊一同成為東奧「大戶」。

目前世界排名第3的「黃杜配」，主要對手包括中國的許昕／劉詩雯（對賽1勝0負）、日本的水谷隼／伊藤美誠（對賽1勝1負）、中華台北的林昀儒／鄭怡靜（對賽0勝2負）等。期待他們能繼李靜／高禮澤在2004年雅典奧運摘得男雙銀牌後，再次為港爭光。

東奧啦啦隊Ready

7月24至26日 乒乓球混合雙打 東京體育館