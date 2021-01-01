英超新年第一擊　肥安靠得住

星期五元旦日，英超都有比賽，新年新希望，最緊要一齊贏波，先睇愛華頓對韋斯咸，愛華頓上場原本對曼城，但臨時取消，快車賽程變相多咗幾日休息。

而且愛華頓近期確係勁，英超4連勝，韋斯咸就4場未贏過，新年第一擊信肥安，要愛華頓。

另一場曼聯對阿士東維拉，呢場值得研究，曼聯依家排第2，今場再贏就會追到同利物浦同分，肯定搏命。

不過維拉呢隊波亦唔簡單，今季7場聯賽作客取得5勝1和1負，而且只失3球，係英超作客失球最少，曼聯讓半一嫌多，下盤着數。

今日推介

過關2串1

(五)2 愛華頓 對 韋斯咸 上盤(0/-0.5)

(五)4 車路士 對 阿士東維拉 下盤(+0.5/+1)

賠率：3.15倍

直播表

周五1:40pm 日皇盃 川崎前鋒 Vs 大阪飛腳

有線322台

周六1:30am 英超 愛華頓 Vs 韋斯咸

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周六4:00am 英超 曼聯 Vs 阿士東維拉

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