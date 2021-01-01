利物浦急簽中堅救亡　瞄準意甲2位鐵衞

利物浦今季備受防線傷兵問題困擾，除咗中堅華基爾雲迪積克、祖高美斯重傷長抖之外，連復出冇幾耐嘅祖爾麥迪比又再次受傷，抖3星期，幸好領隊高普終於等到1月冬季轉會市場重開，將會出手簽入中堅救亡。據悉，高普已經有心水人選，就係拖連奴守將基爾臣比爾馬、國際米蘭硬漢史堅尼亞。

利物浦上場對紐卡素，由法賓奴泰華利斯、尼達利菲臘斯合作扼守中路，勉強力保不失，但並非因為2人穩陣，只係對手實力太差，一旦遇上爭標勁旅，肯定大鑊。因此，高普收購中堅已經刻不容緩，佢睇中嘅基爾臣比爾馬、史堅尼亞都有級數。

23歲嘅基爾臣比爾馬雖然冇乜名氣，但勝在實而不華，呢位身高1米88嘅巴西守將出腳攔截準繩，而且有不俗腳法及閱讀球賽能力，可以負責由後場組織攻勢。最重要係基爾臣比爾馬身價仲未被炒高，估計1,500萬鎊有交易，加上拖連奴深受降班威脅，基爾臣比爾馬深知留隊冇前途，就算去利物浦做替工都博得過。

至於斯洛伐克國腳史堅尼亞喺今季季初幾乎轉投熱刺，但因為價錢傾唔掂數而拉倒，呢位25歲中堅過去3季都係國際米蘭防線主力，但今季不獲教練干地重用，上陣時間大減，令佢萌生去意，利物浦向佢招手，相信佢冇理由拒絕。不過，國米索價5,400萬鎊轉會費，令紅軍卻步，未必可以短期內成事。