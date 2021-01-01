卡雲尼坐波監　維拉鐵桶陣唔怕曼聯

元旦日深夜英超尾場，曼聯於奧脫福球場迎戰阿士東維拉。維拉是今季英超其中一支演出令人驚喜的球隊，領隊甸恩史密夫的壓迫戰術加上穩健防守，令列強嘗到不少苦頭，作客「海鮮味濃」的曼聯，絕對有力搶分而回，加上卡雲尼停賽3場，讓客[+1]值得留意，進取的話可直取維拉客勝。(Now621周六凌晨4時直播)

維拉2019年夏天破球會紀錄豪花1.43億鎊增兵，但上季表現乏善足陳，今年卻表現驚喜，維拉核心基亞利殊自進身英格蘭國腳後，技術及信心都進一步提升，當然是一大亮點，領隊甸恩史密夫作出針對性收購，亦令維拉攻守更平衡。

7場聯賽作客僅失3球

甸恩史密夫先從賓福特收購射術及速度兼備的奧尼屈堅斯，加強球隊攻力，夏天買入於阿仙奴失竉的門將米安馬天尼斯，才是今季維拉成績大躍進的主要原因。維拉現時14戰只失14球，固若金湯的防線為他們搶到不少分數，尤其作客時情況更明顯，今季7場聯賽作客只失3球，獲得5勝1和1負佳績，曾經擊敗李斯特城、阿仙奴、狼隊，以及上場1:1逼和車路士。

曼聯表現時好時壞，上場對狼隊全隊束手無策，去到補時才憑拉舒福特建功以1:0贏波，領隊蘇斯克查始終未能找到最佳陣容，尤其面對對抗性的球隊，紅魔鬼表現不知所措，維拉踢法主動壓迫，即使無波在腳亦不停走動，務求令減少對方空間，曼聯現時最怕就是這類對手，維拉絕對有力在奧脫福球場搶分而回。

英超賽會賽前宣判前鋒卡雲尼涉嫌種族歧視言論，判罰該烏拉圭前鋒停賽3場，今仗無法為曼聯披甲，令紅魔鬼爭勝又少一度板斧，開上盤機會又低啲。