唔係買麥巴比咩？傳施丹關注孫興民

皇馬將於今夏收購基利安麥巴比，已經係大眾共識，但隨着巴黎聖日耳門突然辭退杜曹，盛傳由普捷天奴接手，皇馬能否按計劃購入麥巴比亦出現變數，近日有消息傳出，皇馬主帥施丹開始關注孫興民，並打算與熱刺接洽，莫非係麥巴比收購失敗後嘅Plan B？

土耳其記者Ekrem Konur在社交網爆料，表示施丹現正密切關注孫興民，皇馬亦將與熱刺高層取得聯繫，以接收更多孫興民信息，似乎係準備出手收購嘅信號。

皇馬向來非巨星不買，頭號收購目標當然麥巴比，不過孫興民近年喺英超愈踢愈好，喺歐聯賽場亦有表現，早前國際足協頒獎禮更獲頒「普斯卡斯獎」(年度金球)，以巨星來形容老孫亦不為過。

其實熱刺早就估到會有今日，會方於11月宣布同孫興民續約，人工加到周薪20萬鎊，就係避免老孫被挖角，即使被挖角亦可收取豐厚轉會費。在《轉會市場》網站，孫興民身價上調至9000萬歐元(約8.47億港元)，熱刺如若出售老孫，預計轉會費都係咁上下。