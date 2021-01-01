古天奴受傷　巴塞反而蝕少咗？

巴西中場菲臘比古天奴喺去年西甲收爐賽打和伊巴一仗受傷離場，其後會方宣布佢左膝半月板受傷，估計至少缺陣4至5個月，提早收咧，呢件事任何角度睇都係損失，但對於巴塞嚟講，古仔受傷反而係好事，因為可以慳錢。

原來2018年古仔由利物浦轉會巴塞，總值1.6億歐元，當中包含好多附加條款，其中有一項就係古仔為巴塞上陣滿100場，巴塞就要向利物浦支付2000萬歐元(約1.88億港元)，而古仔為巴塞上陣已經達到90場，距離找數日子愈嚟愈近，依家佢要抖幾個月，巴塞就唔使畀錢。

2000萬歐元呢筆數話大唔係大，但對於財困嘅巴塞嚟講就好致命，一旦佢踢夠100場而又找唔到數就會好尷尬，有西班牙傳媒指出，古仔今次受傷，巴塞應該唔使再找呢條數，因為巴塞打算等古仔傷愈後買走佢，佢為巴塞上陣場次亦定格喺90場，唔使再畀錢利物浦嘞。

上季巴塞已經畀咗一次無辜錢，原因係古仔上季外借身份協助拜仁贏得歐聯冠軍，觸發咗有關古仔贏得歐聯冠軍合約條款，巴塞向利物浦支付500萬歐元，最慘係巴塞喺歐聯以2比8大敗於拜仁腳下，仲畀古仔倒戈射入2球，真係慘過死。