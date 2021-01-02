曼聯險勝維拉響頭炮　追到同利物浦同分！　

曼聯2021年第1擊有好開始，周六(2日)凌晨英超主場迎戰大勇嘅阿士東維拉，苦戰下憑安東尼馬迪爾同般奴費南迪斯入波贏2比1，依家16戰得33分追平榜首利物浦，只係得失球冇咁好而排第2位。

曼聯今場再派保羅普巴同般奴費南迪斯中場合作，球隊演出亦相當對辦，40分鐘雲比沙卡右路傳中，安東尼馬迪爾接應頂成1比0。維拉核心基亞利殊58分鐘交出靚助攻，貝特蘭查奧爾無人看管下射入為客隊追平，但維拉開心咗只係2分鐘，保羅普巴殺入禁區博到12碼，般奴費南迪斯操刀射入，帶領曼聯最終贏2比1完場。曼聯依家正經歴聯賽10場不敗強勢，自費格遜退休之後，今次係曼聯第2次錄得英超10場不敗走勢，而第1次就係蘇斯克查啱啱接手曼聯嗰陣。

「紅魔鬼」過去1年進步神速，上年今日曼聯只排第5位，落後榜首利物浦27分之多，但依家佢哋已經同榜首利物浦同分。若果唔計第1輪賽事，今次係自2009年之後，首次出現利物浦、曼聯並列聯賽榜首情況，亦令今個月中「雙紅會」更加受到期待。