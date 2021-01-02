護級大戰！西布朗守住阿仙奴

護級專家「大Sam」艾拿戴斯執教嘅西布朗，喺周日凌晨再度出擊，主場迎戰阿仙奴。西布朗目前深陷降班漩渦，艾拿戴斯面對實力強橫勁旅必「泊大巴」，早前對利物浦就以「6-4-0無鋒陣」成功搶分，今場面對阿仙奴一眾疲兵將會作出頑強抵抗，預料入球唔會多，捧2.5球嘅入球細好路。（Now 621周日凌晨4時直播）

西布朗周中對列斯聯雖然慘吞5蛋，但呢個戰果更能證明球隊目前陣容適合主守，搶攻只會自取滅亡，面對回勇嘅阿仙奴，艾拿戴斯必會再用對付利物浦嘅戰術，屯重兵死守。事實上，西布朗近年對阿仙奴戰情都相當緊湊，而且入球唔多，兩隊過去5次交鋒，4次總入球在2球或以下，相信今場亦唔例外。

阿仙奴對「泊大巴」束手無策

阿仙奴經歷聯賽7場不勝後，最近連贏車路士同白禮頓，領隊阿迪達落台壓力大減，不過獲委以重任嘅小將加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及伊美路維均連拚2場，8日內踢第3場，對於這幾位21歲以下新人來說無疑壓力過大，今場極可能要輪換出擊。阿仙奴今季進攻最大死穴，就是面對「泊大巴」球隊束手無策，受制於西布朗死守戰術，想入波都好難，入球細機會可謂高唱入雲。

名家：邪神

2球或以下 80%

兩隊近5次交手總入球統計

直播表

周六2:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs FC悉尼

myTV SUPER

周六8:30pm 英超 熱刺 Vs 列斯聯

Now621、611

周六8:30pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 些路迪

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周六9:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 利雲特

Now632

周六11:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 西維爾

Now 632

周日1:30am 英超 白禮頓 Vs 狼隊

Now621

周日1:30am 西甲 基達菲 Vs 華拉度列

Now632

周日4:00am 英超 西布朗 Vs 阿仙奴

Now621

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 切爾達

Now 632、611