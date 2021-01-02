列斯聯有前冇後　熱刺蓄銳搶頭胡

英超聖誕新年快車尾場重頭戲，熱刺主場火併列斯聯。雖然熱刺近況跌Watt，但主帥摩連奴向來係功利主義者，撞正堅持有前冇後嘅比爾沙領軍嘅列斯聯，真係啱晒佢哋打反擊，加上周中快車取消，以逸待勞兼主場特醒下，今仗絕對係反彈好時機，喺新一年開過靚頭，主勝有計。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

熱刺近期走勢轉弱，不過主場出擊卻極有把握，近7場主場賽事取得6勝1負，當中有5場保持零失球，演出穩定。雖然哈利卡尼及孫興民近期狀態跌咗少少，但兩人嘅合作及質素均屬頂級，只要出現機會仍能一擊即中，效率極高，況且有拉美拿、貝雲積等後備隨時候命，領隊摩連奴即使作出輪換，戰鬥力亦毋須懷疑。

摩連奴「功利主義」擅打反擊

今季重返英超嘅列斯聯，確令球迷刮目相看，領隊比爾沙充滿娛樂性嘅進攻踢法，贏得球迷掌聲，不過喺反擊戰成主流嘅英超賽場，列斯聯作客遇強照樣搶攻難免蝕底，睇番佢哋近5場作客成績，曾以1比3輸畀車路士，及喺「玫瑰打吡」以2比6慘敗畀曼聯，今場面對贏波大過天、擅打穩守突擊嘅領隊摩連奴帶領的熱刺，列斯聯隨時正中下懷，因為熱刺之前4場聯賽失分，大部分都係面對龜縮球隊，難得今遇中門大開嘅列斯聯，實大把空位打反擊。何況熱刺周中對富咸一仗，因有數名富咸職、球員染疫宣布延期舉行，變相令佢哋得到較多休息時間，養精蓄銳有力喺地頭贏波，於新年攞頭威，主勝有計。

名家：法達斯維

熱刺近7場主場成績

勝 86%

陣容圖

熱刺

1洛里斯

2馬特杜靴迪 4艾達韋列特 15艾歷迪亞 3利古朗

17穆沙施素高 5賀積查治 8哈利雲克斯

28尼當比利

10哈利卡尼 7孫興民

列斯聯

1梅斯利亞

15史超活達拉斯 2艾寧 21柏斯高史杜爾克 10阿里奧斯基

23加雲菲臘斯

18拉芬夏比洛尼 43基列治 22積夏里遜

9班福特 20洛迪高摩連奴