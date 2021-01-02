麥馬拿文入世界波都冇用　勝利落筆打三更

周六（2日）下午兩場澳職賽事，上季常規賽及季後賽雙料冠軍FC悉尼憑19歲小將尼奧雲賀夫及魯克巴坦上、下半場各建一功，2比1擊敗威靈頓鳳凰，衞冕第一擊取得好開始；至於上季失落季後賽資格嘅墨爾本勝利繼續失利，主場1比3不敵布里斯班獅吼，要重新振作仍需努力。

先講頭場威靈頓鳳凰鬥FC悉尼，FC悉尼今季有上季首席射手方祖離隊，球會早前宣布邀得巴西舊將保保回巢，不過呢名曾帶領FC悉尼連奪2016/17及2017/18常規賽冠軍嘅35歲老將正接受隔離檢疫，今場未能上陣，好彩巴巴路西斯、布夏基亞及連高域等原有主力悉數披甲，上半場29分鐘更由小將尼奧雲賀夫打開紀錄。

威靈頓鳳凰完半場前雖由前鋒米沙梅拉杜域建功一度追和1比1，但FC悉尼換邊後由魯克巴坦射入奠勝一球，最終贏2比1全取3分。威靈頓鳳凰今季改以臥龍崗球場作為主場，失去地利之助，嚟緊主場賽事宜多加備忘。

至於上季常規賽排第10、無緣季後賽嘅墨爾本勝利首戰主場出擊對布里斯班獅吼，曾效力韋根嘅新兵卡林麥馬拿文雖然射入一球世界波，但球隊仍以1比3不敵布里斯班獅吼，勝利今季換咗唔少新球員，看來要花一段時間先可以上力；獅吼首輪主場0比1不敵墨爾本城，今仗終於打開勝利之門。