車仔曼城鬥到轉會市場　爭奪利華飛翼

車路士同曼城將於周一(4日)凌晨英超交鋒，雙方由場內鬥到場外，同樣計劃收購利華古遜翼鋒里安拜尼。呢位23歲牙買加國腳近日轉換經理人公司，成為英國經理人公司Unique Sports Management(USM)旗下球員，似乎為登陸英超做準備。

里安拜尼2017年由比甲球隊亨克加盟利華古遜之後，嶄露頭角，車路士、曼城早兩年已經對佢有興趣。夏維斯上年夏天轉投車仔之後，里安拜尼更為成為利華古遜嘅進攻重心，今季為呢支德甲勁旅喺各項賽事上陣19次，射入9球及7次助攻，再次引起車路士同曼城嘅注意，計劃出手搶人。

由於里安拜尼近日突然加盟英國經理人公司USM，似為去英超搵食鋪路，車、曼一直有留意佢表現，最大機會成為買家。其中車仔季初先至同利華古遜交易，收購咗夏維斯，雙方隨時再完成一單大交易。事實上，車仔主帥林柏特現時採用嘅陣式，的確比較需要翼鋒。

至於曼城為重奪英超冠軍，亦計劃大灑金錢增兵，繼傳出想用1億歐元收購熱刺射手哈利卡尼之後，亦將里安拜尼列為收購目標，一旦買唔到卡尼，可能改為收購里安拜尼，同埋估計佢身價為7,000萬歐元，平過卡尼。