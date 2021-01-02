雲格開腔：如有需要　我可重掌阿仙奴

阿仙奴近期內外交煎，今季成績尋底，隨時要護級，而內部亦出現將帥不和，更衣室分裂，阿迪達帥位動搖，在此四面楚歌之際，前領隊雲格接受《NBC》訪問時稱，如有需要會返去幫忙。

其實唔少廠迷都好清楚，雲爺爺2018年中離開阿仙奴後，兩位繼任者無論艾美利定係阿迪達，成績都唔及雲格時代咁好，雲格有能力在限米煮限飯情況下每年打入前4，當阿迪達今季搞到隊波一鑊粥之後，開始有人懷念雲爺爺，希望佢返嚟收拾殘局。

71歲嘅雲格對此表示：「如有需要，我會返去幫忙，但我估應該唔使。」其實教授對當年會方同佢分手嘅處理手法頗為不滿，不過隔咗一排佢已經釋懷，仲話：「時間可以冲淡一切，你懂的。」

雲格於1996至2018執教阿仙奴22年，期間3奪英超冠軍、7次足總盃，以及2006年打入歐聯決賽，現時擔任國際足協世界足球發展總監，佢仲話：「我離開後，阿仙奴現時有足夠資源去爭冠軍。」