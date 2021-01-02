熱刺雙箭頭新年發威　3球大炒列斯聯

英超周六早場，熱刺主場憑雙箭頭哈利卡尼及孫興民發威，以3比0擊敗列斯聯，連續4場失分後重拾勝軌，重返聯賽三甲，落後榜首利物浦及曼聯4分。

15分鐘熱刺首個攻勢，哈利卡尼左路送直線畀禁區內嘅孫興民，但老孫控得唔順，哈利卡尼衝前起腳，但炒波底高出。20分鐘賀積查治禁區頂起腳，又因角度太正被輕易沒收。列斯聯今仗改打穩守突擊，有唔少埋門機會，22分鐘班福特頭槌高出。

戰至28分鐘列斯聯後防失誤，門將梅斯利亞開龍門球失誤，熱刺取得控球權，阿里奧斯基在禁區頂侵犯貝雲積，球證判罰12碼，哈利卡尼主射破網成1比0。哈利卡尼對30支英超球隊全部取得入球，再創紀錄。

3分鐘後哈利卡尼再有門前機會，可惜又唔中目標。43分鐘熱刺入多粒，哈利卡尼右路送球入禁區，孫興民近柱接應第一時間射近柱入網，老孫射入在熱刺第100球，熱刺領先2比0返入更衣室。

下半場熱刺繼續佔優，50分鐘，孫興民右路開角球，艾達韋列特近柱搶點頂向龍門，門將梅斯利亞雖能封擋來球，但皮球已越過白界，熱刺贏到3比0。

餘下時間熱刺退守打突擊，列斯聯全軍壓上，但未能平反敗局，補時階段熱刺守將馬特杜靴迪兩黃見紅離場，但對戰局冇影響，最終熱刺贏3比0完場。