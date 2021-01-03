阿仙奴報復式反彈！大炒西布朗

周日(3日)凌晨英超，阿仙奴作客憑基蘭泰亞尼、布卡約沙卡各入1球，加上拿卡錫迪梅開二度，作客以4比0大勝西布朗，取得球隊今季最大勝仗。兵工廠喺英超已經連贏3場，重回正軌。

阿仙奴早前一度連續7場聯賽不勝，被網民嘲諷會降班，球隊知恥近乎勇，繼擊敗車路士、白禮頓之後，今場再顯霸氣，一開波就搶攻，但由於奧巴美揚門前失機，兵工廠要等到23分鐘先至打開紀錄。當時左閘基蘭泰亞尼利用個人速度，擺脫對方守將達尼爾科朗，扭入禁區用右腳射遠柱入網，非常精彩。

5分鐘之後，阿仙奴透過1次美妙組織，由布卡約沙卡近門射入成2比0。換邊之後，西布朗原本有機會破蛋，但前鋒哥林羅賓遜入波被判無效，因為傳波畀佢嘅馬圖斯佩雷拉越位在先。

之後輪到拿卡錫迪表演，佢喺60分鐘補射入網，為阿仙奴領先至3球，轉個頭基蘭泰亞尼左路傳中，拿卡錫迪近門射成4比0，呢位法國國腳已經連續4場入波，絕對係兵工廠復甦嘅大功臣。

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