【人物誌】兵工廠帶刀侍衞　一球創造歷史

阿仙奴大勝西布朗4比0，打開紀錄嘅1球可以話係神奇、頂級、超卓，主角基蘭泰亞尼喺左路突然變速，推左走右，利用個人速度爆開對手達尼爾科朗，跟住再扣過對方，殺入禁區射入，集速度、腳法、射術於一身，佢仲成為阿仙奴史上首位喺英超作客入波嘅蘇格蘭球員，一球成名。

23歲嘅基蘭泰亞尼出身於蘇超勁旅些路迪，以助攻力強見稱，2017/18年球季為些路迪射入4球，其中1球更當選球隊該季最佳金球。呢位蘇格蘭國腳2019年8月以2,500萬鎊轉會費加盟阿仙奴，但因傷患問題上季英超只上陣15次，一度被質疑係水貨。

不過，基蘭泰亞尼今季大熟大勇，奠定正選左閘位置，佢由上年12月以來，喺英超創造已經咗15次入波機會，屬於英超同期之中創造最多機會嘅後衞，今場更加射入1球及1次助攻，風頭更勝梅開二度嘅拿卡錫迪。

球迷紛紛將基蘭泰亞尼同利物浦左閘安德魯羅拔臣相提並論，好期待兩人交鋒，睇下邊位先至蘇格蘭最強左後衞。至於今場慘遭基蘭泰亞尼「玩弄」嘅達尼爾科朗，肯定有心理陰影。

【延伸閱讀】阿仙奴報復式反彈！大炒西布朗