雙翼互相傳射　皇馬暫上榜首

周日(3日)西甲，皇馬主場以2比0擊敗切爾達，2位翼鋒馬高阿辛斯奧、盧卡斯華斯基斯成為贏波功臣，互相妙傳對方入波。皇馬亦錄得西甲主場3連勝，暫時以1分優勢力壓同市死敵馬體會，升上榜首，但皇馬踢多對方3場，「一哥」位置應該坐唔耐。

皇馬上場作客失分畀艾爾切，今場不敢怠慢，開波6分鐘就打開紀錄，馬高阿辛斯奧左路傳中，盧卡斯華斯基斯近門頂入。

換邊之後冇幾耐，輪到盧卡斯華斯基斯傳畀馬高阿辛斯奧射成2比0，亦係呢位24歲西班牙國腳今季首個入球，賽後更被評為全場表現最高分球員。

馬高阿辛斯奧雖然今場先至開齋，但其實佢喺今季比賽，不時為隊友創造入波機會，上次主場對CF格蘭納達，佢就助攻卡斯米路入波，皇馬近3場西甲5個入球之中，馬高阿辛斯奧有份參與其中4球。

賽後皇馬教練亦大讚馬高阿辛斯奧：「我為馬高阿辛斯奧感到高興，他之前曾經嚴重受傷，依家已經好番，而且每場都有進步。」由於夏薩特狀態低迷，相信馬高阿辛斯奧可以坐穩正選左翼位置。

皇馬曾經擁有C朗同加里夫巴利呢對「金鑽雙翼」，依家「土炮雙翼」馬高阿辛斯奧同盧卡斯華斯基斯表現都唔失禮。