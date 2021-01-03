美斯歸隊　巴塞捧唔捧得過？

各位觀眾，大家好，歡迎收看筍盤360。今次推介一場西甲對決，侯爾斯卡主場鬥巴塞隆拿。

巴塞在朗奴高文執教下，踢法變得更加務實，面對專注防守的對手，更經常出現進攻乏力的問題，近期面對卡迪斯艾拉維斯同伊巴等中下游球隊，都出現失分情況

今場對手侯爾斯卡雖然排名包尾，但勝在主場出擊，防守表現夠硬净。近7場聯賽主場6次開2球或以下，包括曾經0比0守和前列分子馬德里體育會，加上巴塞今季6次聯賽作客全開3球或以下，料今仗難有大手筆交易，中位數3.5球入球細值得留意。

賽事直播表

周日3:05pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本城

無綫85台

周日7:30pm 意甲 國際米蘭 Vs 克羅托內

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日9:00pm 西甲 畢爾包 Vs 艾爾切

Now632

周日10:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 薩斯索羅

有線662、602台

周日10:00pm 意甲 羅馬 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00pm 意甲 熱拿亞 Vs 拉素

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日10:15pm 英超 紐卡素 Vs 李斯特城

Now 621

周日11:15pm 西甲 艾拉維斯 Vs 馬德里體育會

Now 632

周一0:30am 英超 車路士 Vs 曼城

Now621、611

周一1:00am 意甲 賓尼雲圖 Vs AC米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 奧沙辛拿

Now632

周一1:30am 西甲 伊巴 Vs CF格蘭納達

Now633

周一3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 烏甸尼斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周一4:00am 西甲 侯爾斯卡 Vs 巴塞隆拿

Now632