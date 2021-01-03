世盃外　亞洲或改賽會制　港隊5月中東再戰

原定去年完成的「2022世界盃亞洲區第二圈暨2023亞洲盃外圍賽」，因疫情推遲至3月及6月舉行。惟礙於新冠肺炎全球大流行仍然嚴峻，亞洲足協（AFC）或將賽事改以賽會制形式，於5月假卡塔爾一併完成。

據足球網站《Goal.com》阿拉伯版引述的獨家消息指，鑑於各地疫情及入境限制或阻礙主客制賽事的進行，AFC已決定假如原定3月舉行的第7至8輪外圍賽受阻，便會改行賽會制，一併完成所有剩餘比賽。賽事地點將選址早前順利籌辦去屆「亞冠盃」的卡塔爾，賽期擬定為5月31至6月15日。

位處世盃外亞洲區C組的香港隊，目前以5位排小組第4位，出線第三圈機會渺茫，但仍然能爭取亞洲盃決賽周出線資格。港隊餘下3仗對手分別為伊朗、伊拉克和巴林，賽事改以中立場踢令港隊免於作客伊朗及巴林，或有利其發揮。

消息又透露，AFC擬推遲原定本月展開的「亞冠盃」賽事，外圍賽至附加賽預計於3至4月開始，傑志很大機會參賽的分組賽緊接進行，惟未知是維持主客制或改行賽會制，整項盃賽期望在11月完成。

另外，鑑於國際足協宣布取消2021「世少盃」及「世青盃」，據印尼媒體消息指，AFC亦隨後決定取消今屆「亞少盃」和「亞青盃」，意味今年將不會再有U16和U19組別賽事。無緣今屆決賽周的港隊青年軍，最快要到明年的2023「亞少盃」及「亞青盃」外圍賽，才有望再有比賽。