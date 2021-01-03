藍戰士鬥藍月亮　預咗少波入

周日晚英超壓軸尾場「雙藍會」，車路士主場硬撼曼城。車仔自薛耶治養傷下火力大減，曼城早前有5名球員確診新冠肺炎，雖然今場如期舉行，但陣容不整，造訪強敵必穩陣至上，加上近期轉踢守勢波，2.5球嘅入球細更好路。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

「藍戰士」車仔戰績下滑，各項賽事近6場只得1勝2和3負，單計聯賽近5場僅1勝，與新兵薛耶治受傷不無關係，呢位前阿積士翼鋒既能過關斬將，亦能交出致命一傳，令進攻更加銳利。雖然車仔中前場人才鼎盛，但在薛耶治倦勤下，近6場僅入7球，與之前9場轟25球相比，攻力真係差成條街。

車仔德國孖寶迪姆華拿及夏維斯持續低迷，前者喺歐聯及聯賽已連續11場食白果，箭頭基奧特獲解凍，儘管這名法國國腳老而彌堅，上場對維拉亦先開紀錄，可惜在基斯甸普列錫、赫臣奧杜爾等各自為戰下，令佢孤立無援，未能拉開比數埋下被追和伏線，令主帥林柏特備受壓力急需反彈，今場必定小心謹慎。

另一邊廂，曼城王牌阿古路不斷受傷患困擾，雖然啱啱好番，但之前對紐卡素門前失機，明顯未弗。連向來進攻大過天嘅主帥哥迪奧拿都被迫妥協，不時採用無鋒陣，並果斷棄用表現欠穩的嘅中堅拿樸迪，復用史東斯夥拍魯賓戴亞斯及尼敦阿基扼守中路，喺防線回穩下，各項賽事近10場取得7勝3和，若果單計聯賽，近12場聯賽只失6粒，有11場開2球或以下。

曼城有加比爾捷西斯、基爾獲加等5將確診新冠肺炎，上周中對愛華頓臨時取消，他們今場亦未能披甲，實力受削，作客更加唔敢亂攻，入球細有買趁早。

名家：法達斯維

曼城近12場聯賽總入球統計

11次2球或以下 92%

陣容圖

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 15葛特蘇馬 6堤亞高施華 21芝維爾

7尼高路簡迪 5佐真路費路 19美臣蒙特

20赫臣奧杜爾 18基奧特 10基斯甸普列錫

曼城

31艾達臣摩拉斯

5史東斯 3魯賓戴亞斯 6尼敦阿基

27祖奧簡斯路 16洛迪卡斯簡迪 17奇雲迪布尼 8根度簡

20貝拿度施華 21費倫托利斯 7史達寧