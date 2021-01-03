桃田賢斗確診　日本隊退出泰國羽賽

世界第一羽毛球手桃田賢斗確診新冠肺炎，這位「日本天王」原定隨國家隊啟程往泰國參加本年首個賽事，但卻在成田機場接受病毒測試時確診，牽連到整支球隊也取消行程。

據日本媒體《Sponichi Annex》報導，桃田賢斗和其他代表隊選手在1月2日晚於東京的國家訓練中心集合，準備出戰本月12日展開的泰國公開賽，然而在成田機場的檢測中證實染疫，雖然其他球手的均通過檢測，沒有確診，但為安全起見，日本隊也決定不派選手出征泰國。

就在消息傳出前，包括香港等多支羽毛球隊亦已啟程前往泰國，參加這項國際羽聯（BWF）賽事。港隊派出4男3女球手出戰比賽，出行的港隊職、球員都不敢怠慢，除了戴口罩外，還戴上面罩及穿上保護衣登機，以策安全。香港隊派出7名球員包括男單的伍家朗及李卓耀、女單的張雁宜、混雙的「鄧謝配」鄧俊文/謝影雪組合及張德正/吳詠瑢，各港隊運動員是自去年3月全英賽以來，10個月後再戰國際賽。據悉，球員到埗接受隔離後，要再檢測沒確診才可落場比賽。

不過，泰國近期疫情有反彈跡象，至今累積逾7000宗確診個案，致部分隊伍如中國隊等，都因擔心疫情失控而決定退出比賽。另外，馬來西亞羽毛球協會教練總監黃綜翰，在大馬隊赴泰前證實確診新冠肺炎，無法領軍參賽，他染疫前並無任何病徵，而其他39位大馬隊的職、球員則會按計劃出發比賽。