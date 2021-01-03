全球首例！黎志偉坐輪椅攀大廈　親自講解箇中奧妙

前「亞洲攀石王」黎志偉4年多前坐着輪椅征服獅子山，當年的震撼畫面將於本周六（9日）在鬧市重演！今次他將會挑戰攀爬89層高、難度比獅子山更高的荃灣地標如心廣場，為脊髓損傷患者籌款，同時為港人打氣：「香港是一片『石屎森林』，而我坐着輪椅，寓意是一個低谷。2020年大家都好辛苦，新一年希望大家找回自己的方向，延續獅子山精神。」成功的話，黎志偉將成為世界首位攀上建築物的輪椅使用者，為香港創造歷史。

今次城市攀登活動名為「UrbanClimb300M+」，黎志偉將全程坐着輪椅，單靠雙手力量攀上位於荃灣的如心廣場（一期）。這座共89層、樓高318.8米的大廈為新界最高建築物，高度與法國艾菲爾鐵塔相約，比4年多前他攀過的獅子山崖（約98米）更高。剛於去年聖誕節踏入38歲的黎志偉，預計今次難度以倍數升級，「受傷前我都攀過獅子山，但未試過攀登大廈，亦從未嘗試連續攀300米，最多100米就停，因為平時練習攀60至80米已經磨破手皮，手上的水泡也會破裂。」此外他亦要克服心理關口，「上次從41樓玻璃走廊看下去，嚇得心也跳一跳。」

攀爬300米是甚麼概念？「我每次把儀器向上推就會上升約6厘米，再用力把繩向下拉，利用滑輪器材連人帶輪椅向上升。」即上述動作要重覆起碼5000次，才能到達如心廣場頂樓，黎志偉要單靠手力將約120磅的自己及30磅重的輪椅一併拉上去，絕對是一大考驗，不過他強調背後有龐大團隊支撐自己，包括工程師計算力學、攀登團隊負責繩索支援及空中拯救隊保障安全等，令他放心圓夢。

「癡線佬」自居不向命運低頭

曾登上世界第8、勇奪多項亞洲速度攀登賽冠軍的黎志偉，28歲那年因一次車禍導致半身不遂，但他從沒有放棄攀登運動，年前見證法國著名「蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）攀四季酒店後，決心再次挑戰自己。「志偉」總是以「癡線佬」形容自己，正因為他不肯向命運低頭，不斷尋求挑戰，才能超越平凡，「甚麼是攀爬者的態度和精神？就是不會嘗試那些你攀到，或者容易的線道，只會不停找東西挑戰自己，我們就是一直在追求那種成功與失敗之間的感覺。」

帶定粒糖欣賞鬧市景色

挑戰當日黎志偉會分3段攀爬如心廣場，並以位於31及65樓的防火層為「補給站」，「我先會由近地面位置攀上31樓防火層，換另一組繩後再攀上65樓，接着再換繩攀上天台，預計要花4至6小時。」他自言已有心理準備會超時，更笑說屆時會帶定幾粒糖，休息時細心欣賞香港鬧市景色，「今次我不會以破紀錄或鬥快為目標，希望大家不要當是一個表演。我想享受整個過程，懸在半空中，坐在輪椅回望這個香港，這個畫面頗令我期待的。」市民屆時可於「IgniteCommunityServices」及「黎志偉」facebook專頁收看直播。

籌款助同路人「重新起步」

黎志偉希望透過今次「Urban Climb 300M+」創舉，為脊髓損傷患者籌款，購買機械外骨骼（俗稱機械腳）等復康儀器，及進行相關研究，令更多脊髓損傷患者可「再次行走」，受惠機構為香港大學矯形及創傷外科學系，用於其 「Get Up and Walk」 項目 。

華懋集團承諾「配對捐款」

「機械腳」能令脊髓損傷患者重新獲得行動能力外， 更能改善因長時間坐着帶來的健康問題，黎志偉希望同路人藉「機械腳」重拾自信，「受傷後好多人為我打氣，給我機會融入社會，我亦想將這些力量轉發出去幫助同路人。」

為鼓勵市民踴躍捐輸，活動主要合作機構華懋集團更承諾「配對捐款」，捐出與市民總捐款金額相等的善款數目予受惠機構，目標為300萬港元。各善長可透過港大醫學院矯形及創傷外科學系的網頁直接捐款，有關詳情請致電2255 4107。

余樂詩報道