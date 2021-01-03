1月效應！曼聯地獄賽程決定今季命運

曼聯喺今年首場比賽，擊敗阿士東維拉，並追至同英超榜首利物浦同分，但要留意紅魔鬼1月進入「地獄賽程」，面臨1個月踢9場比賽嘅緊密賽程，當中涉及3項賽事，對於球隊今季整體成績有深遠影響。

曼聯嚟緊將於英聯盃4強主場對曼城，由於今屆改為一戰定生死，紅魔鬼有冇機會贏番個盃仔，就睇今鋪。跟住曼聯出戰英足盃第3圈對英冠球隊屈福特，如果晉級，就會喺1月23日踢第4圈賽事。

不過，戲肉始終係英超，曼聯將於1月18日凌晨同利物浦上演榜首大戰，紅魔鬼是否真正「王者再臨」，呢場波非常關鍵。

曼聯1月最後1場仲要惡鬥阿仙奴，兵工廠近期回勇，絕對唔易啃。曼聯今個月踢成點，對於全季成績有重要指標作用。

曼聯1月賽程

2/1 英超 主場勝阿士東維拉2:1

7/1 英聯盃 主場Vs曼城

10/1 英足盃 主場Vs屈福特

13/1 英超 作客Vs般尼

18/1 英超 作客Vs利物浦

21/1 英超 作客Vs富咸

23/1 英足盃第4圈(如晉級)

28/1 英超 主場Vs錫菲聯

31/1 英超 作客Vs阿仙奴