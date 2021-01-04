車路士被曼城打爆　林柏特淪「最差領隊」

周一(4日)凌晨英超大戰，近期陷入低谷嘅車路士主場迎戰曼城，上半場崩潰式連失3球，最終喺主場輸1比3，唔夠1個月內輸咗4場聯賽，近6仗只有1勝1和4負成績。自班主阿布拉莫域入主後，今季係車路士最差開季成績，林柏特嘅勝率亦係「阿布時代」最差嘅領隊，帥位岌岌可危。

曼城因為部份球員確診新冠肺炎而缺陣，但今場仍然有能力反客為主，中場根度簡18分鐘妙射先開紀錄，3分鐘後菲爾科頓接應奇雲迪布尼傳送近門射成2比0，34分鐘史達寧射中柱，奇雲迪布尼補射拉開到3比0。大局已定下下半場變成悶戰，赫臣奧杜爾補時階段為車路士破蛋，但車仔仍輸1比3。

車路士目前17場得26分跌落第8位，係阿布拉莫域入主嘅17年間最差開季成績，而喺呢17年內，林柏特嘅勝率亦係歷任領隊最低，執教55場聯賽平均每場只有1.67分，仲差過保亞斯同史高拉利領軍嘅成績。

對於面臨炒魷嘅傳聞，林柏特賽後就話：「我從來唔會同上面管理層對話，所以1個月前大家話我應該獲得新合約嗰陣，我答唔到你哋，依家我一樣唔知管理層嘅諗法，我嘅工作只係專注教好球隊。」