C朗起孖超越比利　做史上入球王僅差1粒

踏入2021年第一擊，C朗拿度打得特別醒神，左右開弓又有助攻，協助祖雲達斯大勝烏甸尼斯4比1，新一年攞個頭彩。

祖記主場迎戰烏甸尼斯，同屋企人有個開心聖誕嘅C朗叉足電，今場佢個人梅開二度並貢助攻，職業生涯為球會及國家隊嘅累積入球達到758球，打破巴西球王比利的757球紀錄，於史上入球王排名榜升上第二，僅差榜首嘅比簡少一球，要做入球王指日可待。

呢位35歲嘅葡萄牙球星上半場拍住隊友已經不停強攻，令烏甸門將疲於奔命，直至31分鐘佢殺入禁區左輔位，右腳抽射入網，為祖記先開紀錄，入球後用手勢打出「19」數字，代表自己職業生涯連續19年破門；換邊後，隊友費達歷高基艾沙將比數拉開至2比0，跟住C朗再喺70分鐘單刀，面對門將左腳抽射成功，個人梅開二度，為球隊拉開至3比0。

直至補時階段，烏甸尼斯終於破蛋，由馬雲薛基拿追成1比3，但轉頭93分鐘，保羅戴巴拿射多粒，錦上添花，祖記以4比1埋齋。袋走3分之後，祖雲達斯目前14戰27分排第5，落後榜首嘅AC米蘭10分。