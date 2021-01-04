港羽抵泰檢測過關　房間Zoom住做體能

世界羽毛球一哥桃田賢斗確診新冠肺炎，他連同日本羽隊已經立即取消赴泰國參加本年首個比賽的行程，未開波就已有人「中招」，對昨日（周日）已抵泰國的香港羽隊多添一份壓力，港隊總教練何一鳴籲球員要高度戒備，要同外國球手保持距離。

一行包括7位球員伍家朗、李卓耀、張雁宜、鄧俊文，謝影雪，張德正及吳詠瑢的港羽隊，已抵達曼谷並正在酒店進行隔離，也進行了一次檢測，全部「Pass」(過關)，何Sir表示：「會方嘅安排唔錯，一切以安全為先，呢段時間所有港隊都要酒店隔離，不能踏出房間，酒店負責送飯，而兩日後會再進行測試，合共會有三次嘅檢測。」雖然要困在房間，但港隊同樣可以保持訓練，今次有體能教練隨隊，所以在隔離期間，各隊員都會透過視像方式，一齊做訓練，以保持狀態。

對於日本的桃田及馬來西亞隊教練黃綜翰確診，何Sir坦言：「日本隊退出，中國隊棄戰，高手當然競爭少，爭成績嘅機會是比較大，但我特別提醒隊員馬來西亞教練中招，雖然佢哋嘅球員檢測無事，都盡量唔好接觸佢哋，要切記戴上口罩，保護自己。」港隊預計於周三(6日)進行第二次測試，如果無問題就可以到球場訓練。

至於日本羽協就表示，桃田確診但無症狀，而其他隊員及工作人員的檢測結果均無染疫。泰國公開賽將是本年羽毛球首個國際賽，並於當地進行一連兩站賽事，1月12日展開比賽，而本月最後一周將在曼谷舉行世界巡迴賽總決賽。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！