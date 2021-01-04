FC東京挫柏市捧日聯盃　日本波收咧

FC東京憑韋法臣李安度及艾達頓杜斯山度士上下半場各建一功，以2比1力挫瀨川祐輔一度扳平嘅柏雷素爾，9年來首度捧盃，本年度日本球季亦告結束。

日本聯賽盃決賽周一下午在東京國立競技場上演，由柏雷素爾對FC東京，東京巴西射手迪亞高奧利華拉最終未能傷愈披甲，由永井謙佑夥拍原大智攻堅，柏雷素爾亦有巴西中場馬菲奧斯沙維奧受傷缺陣，雙箭頭由日職MVP奧隆加夥拍基斯坦奴達施華。

開賽16分鐘，韋法臣李安度憑一己之力，在左路中場線引球推進，直殺入對方腹地右腳熨射遠柱死角入網，東京領先1比0。45分鐘柏市攻勢，東京門將波多野豪出迎打手槌失手，被瀨川祐輔近門執死雞，柏市扳平1比1完半場。

東京始終技勝一籌，下半場74分鐘，東京一次後場反擊，艾達頓杜斯山度士接應妙傳門前快腳射入，東京2比1再度領先，並保持勝局至完場，東京第3度捧起日聯盃，並自2011年贏得天皇盃後，結束長達9年錦標荒，首開紀錄嘅韋法臣李安度當選MVP。