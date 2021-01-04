蘇斯克查召見6星或開刀　丹尼爾占士上榜

曼聯今季成績突出，依家同利物浦進行激烈爭逐，不過據英國《太陽報》爆料，領隊蘇斯克查準備喺1月份清走6名「多餘」球員，嚟緊將會同6位球員逐一會面，威爾斯翼鋒丹尼爾占士亦意外上榜。

「紅魔鬼」一隊目前有多達35名球員，唔少球員根本連進入大軍名單嘅機會都冇，門將羅美路、後防馬高斯盧祖同菲爾鍾斯早喺開季前已被掛牌，只因為無人問津而留隊，1月再被清洗係意料中事。早前獲曼聯啟動續約1年條款嘅連格，今個月亦會物色球會接收，曼聯同佢續約只係要確保唔會畀佢免費轉會；20歲左閘班頓威廉斯今季喺阿歷士迪尼斯加盟後，上陣機會少之又少，被外借亦唔會令人意外。

6位清洗名單之中，以丹尼爾占士上榜最令人意外，呢位23歲威爾斯翼鋒今季英超踢過5場正選，上月對列斯聯首次踢足90分鐘兼有入球，絕對唔係冇上陣機會，何況下半季仲有歐霸盃要應付，估計蘇斯克查考慮外借丹尼爾占士，係同阿特蘭大新星迪亞路查奧爾即將加盟有關，曼聯希望騰出空間畀呢位科特迪瓦新星上位。