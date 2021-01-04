轟入生涯新高　居里一個紀錄僅次高比

昔日班霸勇士開季戰績未如預期，日前更以25分差慘敗拓荒者，讓團隊士氣跌落谷底。周一主場再戰拓荒者，「咖喱仔」史堤芬居里挺身而出，全場射進8記三分球，狂轟生涯新高62分，終以137比122成功復仇。

首節勇士已經打出爭勝鬥志，靠著居里、奧比和懷斯文多點開花，打出13比0的攻勢，當中居里更是火力全開，單節11投7中獨得21分，帶領球隊領先36比33。第二節拓荒者靠著CJ麥哥林連得5分追平，但居里手感持續發燙，遠投近切無所不能，完半場前還在外線博得犯規，3罰全中領先66比54。換邊後，勇士一度拉開20分差，勝負再無懸念，但居里的表演時間還在繼續，他把2013年創下的54分單場得分紀錄，一舉推高到62分，成為本季首位60分先生。

居里全場31投18中，三分球16投8中，取得62分5籃板4助攻，得分甚至高於拓荒者雙槍列拿特和CJ麥哥林加起來的60分。「咖喱仔」轟入生涯新高，32歲的他也成為NBA史上單場取得60+第二老的球員，高比拜仁當年以37歲之齡，在謝幕戰上轟入60分。

其隊友及一眾球星紛紛在社交媒體發文祝賀，正在養傷的奇利湯臣寫道：「歡迎來到60分俱樂部，好兄弟！」並附上象徵著歷史最佳球員的山羊符號。「魔術手」莊遜則盛讚道：「居里寫下了生涯新高62分，繼續證明他是史上最佳射手。他和勒邦占士、安東尼戴維斯、杜蘭特、艾榮、當錫、李安納及安迪杜甘普，都是MVP候選人。」

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