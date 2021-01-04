紅軍客W名利雙修　埃及文明齊腳攻堅

英超聖誕新年快車尾站，今晚嚟到壓軸尾場，「聖人」修咸頓主場火併1哥利物浦。修咸頓射手丹尼艾格斯傷愈後未弗，令火力大減致戰績下滑，而且近年碰頭被利物浦食住，王牌穆罕默德沙拿更加係「聖人」剋星，為止跌勢必搵「聖人」祭旗，喺2021年打響頭炮，客勝正路。（Now 621周二凌晨4時直播）

榜首嘅紅軍連續2場聯賽打和失分，包括上場被紐卡素悶和0比0，今季聯賽首次食白果，已經畀曼聯追到同分，僅憑得失球差數字較佳先做到1哥，為咗爭標不容再失。

雖然利物浦目前仍有不少傷兵，最近連祖爾麥迪比、拿比基達亦告受傷，好彩「埃及文明」穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴冇傷冇病，日本國腳南野拓實亦逐漸融入，需要輪換時有更多選擇。值得一提嘅係，王牌沙拿對親修咸頓特別醒神，近6次碰頭攻入7粒，協助紅軍贏晒，明顯對「聖人」腳風奇順。

艾格斯傷愈後未谷起

今季異軍突起嘅修咸頓，踏入上年12月中明顯跌Watt，尤其喺堅頻密嘅聖誕新年快車賽程，對兵源有限嘅「聖人」考驗極大。其中傷愈冇耐嘅射手、今仗倒戈嘅丹尼艾格斯連場食白果，「罰球王」禾特普斯又冇乜佳作，連同上周中主場同韋斯咸互交白卷在內，近4場聯賽只得3和1負僅入1粒，冇晒火力，眾將喺欠缺輪換之下疲態畢露，相信難以抵擋1哥來襲，簡簡單單捧客勝。