超晒班　孫興民6度當選亞洲金球獎

亞洲天王孫興民以高於次席3倍嘅分數，第6度當選「亞洲金球獎」。此獎項只係舉辦咗8屆，孫興民已經贏咗6次，可見呢位南韓球星喺亞洲足壇實力超晒班。

亞洲金球獎由中國傳媒《體壇周報》主辦，每年由亞洲足協各會員傳媒代表投票評選，喺亞洲足壇具有一定影響力，除咗所有亞洲地區出身嘅球員可以參選，來自世界各地嘅球員只要在亞洲地區做外援，都有份選，例如效力神戶勝利船嘅前西班牙國腳恩尼斯達，今年就入選，位列第4名。

講番孫興民，此獎由2013年創辦，首屆當選球星係本田圭佑，不過之後7屆選舉，計埋今屆就有6屆由孫興民得獎，期間只試過2016年由李斯特城嘅日本前鋒岡崎慎司當選，該屆岡崎慎司協助李斯特城奪得英超冠軍，攞獎亦好應該。

至於今屆選情可謂一面倒，孫興民在2020年表現大爆發，早前已獲得國際足協嘅「普斯卡斯獎」(年度金球)，在今次評選得分為286分，比第2位辛尼特伊朗前鋒阿斯蒙所得嘅89分，足足3倍有多，第3位係蔚山現代嘅巴西前鋒祖利亞尼加奧，佢幫蔚山現代贏得亞冠盃，亦係喺亞洲搵食球員最高排名。