香港3大攻中？招重文：起碼之後仲會數到我

球員時代屈居於山度士、譚兆偉和蔣世豪「三大攻中」之後，成為教練後往往充當副手，在背後務實做事，不求出風頭，輔助梁志榮、賴嘉輝等新晉教練。有麝自然香，正是標準流浪教練團之一，招重文足球生涯的寫照。

文：黃雋謙

「啲人知道我有幾叻咪得，唔太介意呢啲名銜。」51歲的招重文樂知天命，清楚知悉自己的定位，是他立足球壇三十載的最大體會。球員時代出身於美青，「招Sir」19之齡便初登「少林寺」，然而效力南華5季間未能站穩正選位置，遂在1994年轉投好易通。首季巴古沙和李布倫，組成令人聞風喪膽的「7·11」組合，至今仍為人津津樂道，但從後助攻的招重文，彷彿只作了陪襯。

論到90年代香港「三大進攻中場」，球迷會提起山度士、譚兆偉和蔣世豪的名字，但在當時偶有佳作的招重文，則往往被人遺忘。「招Sir」卻看得很開：「獎項、榮譽呢啲我覺得只係錦上添花，我係咪三大攻中？起碼山度士、譚兆偉、蔣世豪之後，都仲會數到我，啲人覺得我係一個好球員就夠。」

只着重實質結果

「招重文係我職業生涯入面，遇過最好嘅中場拍檔！」這是前南華名將巴古沙的評價，亦是「招Sir」在他人心目中尋找到的認同。「招Sir」透露，如今間中到街場踢「衞生波」，都會被人「點相」並誇獎，這些已令他心滿意足。甚至到成為教練後，協助夢想FC、標準流浪等球隊贏盡口碑，他的光芒總是被如梁志榮、賴嘉輝等少帥蓋過，「招Sir」仍不懷半點嫉妒之意。「睇個實質結果仲好，我知道自己有份參與同埋能力去到邊，做邊個位都唔緊要。」他坦然地道。

「招Sir」執起教鞭多年，在港超聯可謂桃李滿門，包括艾華頓、祖連奴等外援當年皆由他引進，其「揀蟀」眼光可見一斑。同時，他在協助球員提升個人技術的能力，在球圈界亦享負盛名，流浪陣中包括黃本煒、李鍶泓等年青球員，原來當初均是慕「招Sir」之名而來，「佢哋有啲開頭都唔識我，但聽到以前啲師兄講，就話想嚟跟吓我，睇吓我可唔可以幫佢。」

引導球員發揮最大優點

值得一提的是，就連甫出道時化身「濕手巾」的林嘉緯，亦曾被「招Sir」一席話點醒：「你估你呢度扭入去快啲，定係我一腳波畀入去快啲？」自此「嘉緯」一改太過上腳的陋習，苦練長傳，漸漸轉化成中場指揮官。「招Sir」說：「能力嚟講，我相信個個球員差唔多，但喺邊個位置要做啲咩？就唔係人人都識，我會同啲後生一輩講，你邊一瓣最好就沿住呢個方向發展，先可以發揮到畀人睇。」招重文的名字，之所以在球圈傳頌，自有其原因。

招重文小檔案

出生日期：1969年10月7日（51歲）

曾效力球隊：美青、南華、好易通、二合、花花（只列部分）

現執教球隊：標準流浪

曾執教球隊：日之泉JC晨曦、黃大仙、標準灝天、夢想FC（只列部分）

主要榮譽：

「甲組聯賽」冠軍：1989-90、1990-91、1991-92（南華）

「高級組銀牌」冠軍：1988-89、1990-91（南華）、2000-01（二合）、2011-12（晨曦）

「足總盃」冠軍：1989-90、1990-91（南華）

「最佳青年球員」：1987-88（美青）、1988-89（南華）

「明星11人」： 1992-93（南華）、1998-99（二合）

老中青俱備打整體戰煞食

有別於其他港超聯球隊以主教練一人領導團隊，標準流浪則由賴嘉輝、黃展鴻和招重文3人組成教練團，共同商討決策。「佢哋2個好有熱誠，但唔夠經驗，我就會分享意見畀佢哋聽，每一隊對手會點樣應付，從而去釐定戰術，但主要都係『阿賴』執教，我從旁協助。」「招Sir」回答時仍保持一貫謙虛的口吻。

上季流浪以老將和外援掛帥，章法單調，今季他們引入姚浩明、黃駿軒等當打球員，配合「大師兄」林嘉緯、盧均宜，加上一眾甚具活力的小將，「招Sir」直言「老中青」俱備的班底，有助教練團建立一套更整體的打法。季初幾場賽事，包括3比3戰和冠忠南區，以及2比2逼和愉園等，均證明流浪已非吳下阿蒙，他們本季的表現絕對令人期待。