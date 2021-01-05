港超聯　韓職名將丹恩奴域降臨港超？

坊間流傳多時39歲、效力過多支韓職球隊的黑山前鋒丹恩奴域，今季離開FC大邱後將會轉戰港超，但一直只聞樓梯響。但這則傳聞終在周一（4日）迎來突破性發展！這名形象似足伊巴謙莫域的巴爾幹射手，近日被發現在Instagram追蹤傑志的官方帳號，適逢FC大邱同日宣布他離隊的消息，他的去向看來漸趨明朗化。

生於前南斯拉夫城市莫斯塔爾的丹恩奴域，早年主要在塞爾維亞聯賽打滾。其職業生涯轉捩點可謂2007年東來南韓，加盟韓職的仁川聯，自此發展順利。效力FC首爾6年間，替球隊贏得2次聯賽冠軍，個人榮膺3屆「神射手」。其後短暫效力過中超江蘇舜天和北京國安，2016年回流首爾，再次奪得聯賽冠軍。雖然兩季後轉投水原藍翼已年屆37，但披甲74場之間仍攻入30球，盡顯寶刀未老。上季，這位東歐箭頭為FC大邱上陣25場，並有9球斬獲，助球隊以聯賽第5位完成球季，取得「亞冠盃」附加賽資格。

周一（4日）FC大邱在其Facebook公布丹恩奴域離隊的消息，隨即有網民發現「伊巴」的Instagram追蹤了傑志的帳號，無疑為這個轉會增添一點成數。

在「藍鳥」今年很大機會取得「亞冠盃」分組賽資格之下，確有需要簽入具級數及經驗的球員。惟現時傑志的球員名單中，已經有包括「超級外援」巴爾拿在內的7名外援，在港超外援「註6出4+1」的註冊名額下「爆人」。如再添丹恩奴域，他們需要在當中作出取捨，除非已在港待滿7年的蘇沙和杜馬思，取得本地球員資格，否則部分外援須在註冊名單中剔除。