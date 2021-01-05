周二(5日)凌晨英超爆出大冷門，「一哥」利物浦作客修咸頓演出完全走樣，最終被倒戈嘅丹尼艾格斯一箭定江山輸0比1，利物浦輸波後仍然以得失球壓住曼聯排榜首，但就比「紅魔鬼」踢多1場，形勢已轉下風。修咸頓爆冷贏波後，領隊夏辛侯迪興奮到即場跪地爆喊，場面激昂。

利物浦今場有堤亞高艾簡達拿久休復出，但係開波2分鐘已經先落後，修咸頓罰球攻勢傳入禁區，利物浦右閘阿歷山大阿諾特解圍踢空氣，畀丹尼艾格斯妙射成功笠入遠柱為主隊領先。利物浦防守大意失波，但係今場最大問題係出喺進攻上面，「紅軍」今場去到75分鐘先至由沙迪奧文尼拎到第1次中目標射門，亦係全場16次射門入面唯一中框攻門，最終利物浦輸0比1。

當球證鳴笛完場後，修咸頓領隊夏辛侯迪激動到跪喺地上狂喊，要由職員上前安慰，夏辛侯迪賽後受訪表示：「我從來未喺高普嘅球隊身上拎過分，利物浦嘅鋒線實在太強，但修咸頓防守表現好神奇，球員付出100%，今場勝仗係球隊前進重要一步。」修咸頓贏波後排第6位，只係落後利物浦同曼聯4分。