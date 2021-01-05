【話題】得番半年合約　自由身球星有咩後路

啱啱踏入2021年，冬季轉會窗亦重開，剩餘半年就約滿嘅球員原來粒粒皆星，最矚目就梗係巴塞球王美斯，仲有佢老友阿古路、奧斯爾、基奧特同沙治奧拉莫斯等，由於依家掌握主動權，可以光明正大同其他球會接洽，搵定後路，到底佢哋會否畀新東家「預訂」，拖足半年等約滿免費走人？抑或依家所屬球隊為免人財兩空，趁住球員仲有價有市，急於出售套現？無論如何，呢場勞資博弈一定精彩。

美斯反高潮踢美職跟碧咸搵食？

美斯上年因巴塞成績太差，心灰意冷一度鬧離隊，仲話當時會長巴度美奧多次保證球季完結後可獲自由身，點知巴度美奧出爾反爾，搞到仲有1年合約嘅美斯被迫留隊。如今事隔半年，連「眼中釘」巴度美奧都知衰下台，大家都諗美斯應該會願意續約留隊之際，繼聖日耳門同曼城想搵佢過檔後，呢位隊長於近日受訪時，突然話想去美國踢波同生活，開頭以為佢隨口講吓，點知第2日即刻爆出呢位球王已喺美國邁亞密購入豪宅物業，即刻令人聯想到「萬人迷」碧咸麾下、有同胞希古恩助陣嘅國際邁亞密，空穴來風未必無因。

巴塞會長誰屬左右球王去留

查實美斯一直深愛巴塞，但睇到愛隊近年亂咁使錢，搞到喺疫情下連買個人都要左度右度，咁樣好難重拾昔日強隊本色，因此萌生去意。當然，巴塞今個月中會進行會長大選，8位候選人包括前功勳會長拉波塔，大部分嘅政綱都離唔開要留住美斯，相信呢位巴塞史上士哥王嘅去留，會視乎新會長係邊個同未來嘅復興計劃吸唔吸引，所以佢喺冬窗走人，提早決定半年後去向嘅機會應該唔大。

阿古路奧斯爾未有着落

曼城暫時傾向只想同阿古路續簽1年短約，不過未有進展，畢竟佢已經32歲，近年傷患又多，隨住「藍月亮王朝」骨幹高柏尼、耶耶托尼同大衞施華逐一離隊，下一步係要搵阿古路嘅接班人，呢位阿根廷前鋒亦唔排除返祖家養老。

PSG肥約利誘拉莫斯

至於奧斯爾早已被阿仙奴放棄，梗係想盡快賣走佢，可惜因為奧斯爾人工太高遲遲搵唔到買家接貨，繼費倫巴治傳咗一輪冇晒影之後，「兵工廠」想將佢外借畀祖雲達斯亦食晒檸檬，睇嚟呢位前德國國腳要坐到6月先走到。而同「大眼仔」做過隊友嘅沙治奧拉莫斯，希望同皇馬續約兩年兼加人工，但會方稱要續兩年約就一定冇得加人工，令談判陷於僵局，據報巴黎聖日耳門（PSG）開出一份2,000萬歐元年薪嘅3年合約利誘佢，唔排除冬窗走人。

34歲基奧特做迪哥替身

基奧特原本就唔喺車路士主帥林柏特計劃之內，為保法國隊正選出戰今年歐國盃決賽周，早就傳出冬窗會離隊，林柏特眼見陣中有經驗前鋒實在無幾，加上新加盟嘅迪姆華拿同夏維斯始終未在最佳狀態，為免成績急跌，留住基奧特係最直接方便嘅做法。得到安撫嘅基奧特雖然近期成日擔正，而且上陣時間耐咗兼頻有波入，但唔代表「車仔」真心器重佢，有指馬體會對呢位34歲老將有興趣，希望佢可成為啱啱解約嘅迪亞高哥斯達替身，而國米主帥干地一直對「銀河唯一」情有獨鍾，呢個冬窗離隊絕對唔出奇。

阿拉巴韋拿杜姆迪比吊高嚟賣

阿拉巴對住拜仁拖得就拖，搞到高層路明尼加嬲到收番新合約，坦言留唔住呢位奧地利國腳，阿拉巴亦話會快將宣布去向；據報皇馬開出年薪達1,000萬歐元嘅4年合約，成功打動到佢喺今夏以自由身加盟，難怪「銀河艦隊」對續約沙治奧拉莫斯一事企到咁硬。

祖記想截胡出價搶迪比

同樣玩「拖字訣」嘅仲有荷蘭孖寶韋拿杜姆同迪比，佢哋嘅目標相當清晰，就係想跟番前荷蘭主帥朗奴高文，加盟巴塞隆拿，所以無論利物浦同里昂開出任何續約條件，呢兩位球星都開口Say No，因此兩間球會都冇晒符，依家里昂退而求其次，只希望喺迪比身上收番筆錢，有消息指祖雲達斯亦加入戰團，開價500萬歐元喺冬窗搶人，巴塞想免費得到迪比，唔好咁老定呀！

冬窗簽兵球會變水魚

好多主帥都話冬窗冇好嘢，如非必要，免得過都唔會喺呢段時間出手，最令人印象深刻，就梗係2011年車路士以高價5,000萬鎊，買入「紅軍」射手費蘭度托利斯，「王子」嚟到頭半季入得1粒，總計為「車仔」上陣172次只入45粒，蝕到入肉。

至於曾經喺熱刺踢到曉飛嘅基斯甸艾歷臣，國米對佢流晒口水，為免等到佢自由身多人爭，上季季中以1,700萬鎊低價搶走佢，以為執到筍貨，可惜呢位丹麥國腳遲遲未能融入，仲因為態度懶散唔追波而畀主帥干地棄用，近日國米已證實基斯甸艾歷臣可於冬窗離隊，不歡而散。

般奴費南迪斯最爭氣

不過凡事亦有例外，數遠啲喺1998年1月，皇馬當時竟從森多利亞簽入已被雪藏半年嘅卡林保，好多人都覺得太冒險，不過「野獸」嘅兇悍打法，令「銀河艦隊」中場更加硬淨，最終呢支西甲班霸一搔32年之癢重奪歐聯冠軍，同年卡林保獲法國隊重召，以主力身份協助「高盧雞」首捧世盃。講番近啲，曼聯喺上季季中以高價簽入士砵亭中場般奴費南迪斯，亦唔被外界睇好，點知呢位葡萄牙國腳大爆發，自上年2月加盟後，喺英超共入18粒及貢獻14次助攻，係同期最高，依家「紅魔鬼」重返爭標行列，「般費」來投絕對係轉捩點。