陳至鋒半年內4破世績　月尾爭世錦賽入場券

22歲的香港賽艇新星陳至鋒踏入新一年，再傳喜訊！他去年聖誕節以1小時14分18.1秒打破Concept 2室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲21,097米項目的世界紀錄，成績今日（5日）順利獲得Concept 2認可，是這位前亞青冠軍近半年內第4度刷新室內賽艇世績。

陳至鋒去年7月至9月期間，先後於同一組別打破30分鐘、4分鐘及全馬（42,195米）項目的世界紀錄，但他未有停下腳步，去年底再以1小時14分18.1秒打破美國選手Joshua Bilchik保持的1小時15分54.1秒的半馬（21,097米）項目世績。

陳至鋒表示這是計劃以外的驚喜：「我原本打算備戰香港賽艇錦標賽，暫不考慮再挑戰新紀錄。可是鑑於疫情反覆，賽事於12月1日宣佈取消，為了維持個人練習的動力，於是決定再次衝擊世界紀錄。同時，考慮到在不影響隊內訓練，以及疫情原因安全起見的情況下，我向教練們提議留在體院訓練，並完成賽艇機半馬挑戰，而這是我給自己的聖誕禮物。」

陳至鋒續指全賴家人支持，他才會在聖誕節普天同慶期間，獨自留在體院加操：「媽媽十分支持我留在體院，她跟我說：『聖誕節每年都有一次，但挑戰世界紀錄的機會難得，日後待疫情緩和，恢復正常比賽後就沒有機會去挑戰。而且體院相較安全，可以的話應留在體院。』」 香港賽艇協會將於1月24日舉辦2021世界室內賽艇錦標賽亞洲區資格賽，陳至鋒期望能夠乘勢追擊，一舉奪得岀戰世界賽的資格。

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