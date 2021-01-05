英聯盃4強　熱刺主場強陣砌英冠仔

英聯盃4強今晚揭開戰幔，熱刺主場迎戰英冠仔賓福特。賓福特喺英聯盃展開神奇之旅，先後淘汰4支英超兵，但對住實力同狀態極佳嘅熱刺，都係時候止步。熱刺主帥摩連奴之前4次帶隊入英聯盃4強，最終都捧盃而回，殺入決賽可以話係基本任務，加上佢哋近10次主場出擊，8次半場就領先，半場主勝不容錯過。（周三凌晨3時45分開賽）

熱刺今季踢盃賽一路以來嘅部署，都係以加里夫巴利同卡路士雲尼斯奧斯等擔正，其餘半隊主力輪流上陣，老實講速度同侵略性始終差咁啲，咁啱上述兩人今仗因傷上陣成疑，摩連奴大條道理搵番正選嗰班出戰4強。哈利卡尼及孫興民點弗法唔使多講，特別係佢哋對冠軍獎盃嘅飢渴感，先至令你安心支持。

可能你會質疑對住英冠仔唔使出全力啩？咁你就錯喇，摩連奴出名「獎盃獵人」，依家機會擺喺眼前點會輕易放過，更何況佢之前分別喺2004/05、2006/07、2014/15同2016/17年球季，4次帶隊殺入英聯盃4強，最終帶領車路士3次同曼聯1次捧盃而回，今場自然有十足把握。

賓福特套路被睇穿

上季喺升班附加賽決賽飲恨嘅賓福特，今季喺英冠仍位居前列，成績唔錯。佢哋近4輪英聯盃面對修咸頓、西布朗、富咸及紐卡素等，法定時間取得3勝1和未輸過，成功將呢4支英超兵踢出局。不過呢4隊實力比熱刺曳，更何況賓福特嘅套路，摩連奴肯定精心研究過，「蜜蜂仔」都係時候行人止步，熱刺贏波唔難，但賠率太熱，睇番佢哋近10次地頭出擊，8次領先半場，今場都係快刀斬亂麻格局，半場主勝要捧。

名家：渡邊年

熱刺近10場主場半場成績

80% 勝

熱刺

1洛里斯

3利古朗 4艾達韋列特 15艾歷迪亞 24奧里亞

5賀積查治 8哈利雲克斯

28尼當比利 23貝雲積 7孫興民

10哈利卡尼

賓福特

28丹尼斯

24科蘇 5賓諾克 29碧治斯列夫 2多明尼湯臣

14祖舒亞達施華 27真拿達 9馬干特斯

7沙治卡洛斯 15馬古斯科斯 20沙文高度斯

熱刺近10場主場半場成績

勝

80%