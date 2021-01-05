美斯C朗破紀錄後　比利突然入多幾百球

巴西球王比利保持嘅入球紀錄，近日接連被美斯及C朗打破，理應值得祝賀，但紀錄被超越後，巴甲球會山度士同比利分別推高入球紀錄，生涯入球總數變成1283球，比之前公布嘅757球多咗526球，咁即係擺明搬龍門啫。

比利個人IG簡介中，寫咗自己資料，就係：「巴西人、10號、3屆世界盃冠軍、史上最多入球者(1283球)、FIFA世紀最佳球員、全球慈善大使」估唔到比利成80歲人，仲係咁小學雞，靜靜雞將個入球紀錄推前。

喺聖誕節之前，美斯為巴塞隆拿攻入644球，超越比利為山度士攻入643球嘅單一球會世界紀錄，但之後山度士宣稱仲有448個熱身賽入波未計算入內，仲更新比利為山度士入球總數係1091球。

C朗上仗攻入生涯758球，超越比利之前公布嘅757球之後，比利就更改IG嘅入球紀錄，變成1283球，忽然多咗526球，即係話畀你聽，球王紀錄係冇人可以打破嘅！