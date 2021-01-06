熱刺殺入英聯盃決賽　力爭破近13年錦標荒

澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：

周三(6日)凌晨舉行嘅英聯盃4強，熱刺憑穆沙施素高、孫興民各入1球，主場以2比0擊敗賓福特，呢支倫敦勁旅相隔6年之後，再次晉身英聯盃決賽，並有望一舉打破近13年錦標荒。

熱刺對住英冠球隊賓福特，即使輪換5位正選球員，仍然佔盡上風，開波12分鐘就領先，當時利古朗左路傳中，穆沙施素高無人看管之下頂入，呢位31歲法國國腳自2019年12月後，首次取得入球，亦係佢近6年首次用頭槌入波。

換邊後初段，穆沙施素高更加幾乎有助攻，佢右路傳中，孫興民凌空抽射，僅貼柱出界。踢到63分鐘，賓福特透過1次角球攻勢，幾乎追和，賓諾克頭槌二傳，熱刺門將洛里斯僅拍到少少，艾雲東尼頂入空門，但球證睇完VAR之後，指艾雲東尼越位在先，判入球無效。

熱刺避過一劫，果然有後福，踢到70分鐘，尼當比利直傳，孫興民殺入禁區射成2比0。臨完場6分鐘，賓福特仲有中場祖舒亞達施華被逐，整定冇得翻身。

熱刺繼2015年之後，再次打入英聯盃決賽，將會同曼聯對曼城嘅勝方爭冠軍，熱刺對上1次有盃落袋，已經要數到2008年嘅英聯盃，今次能否一騷13年之癢，大家拭目以待。