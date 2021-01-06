捷比亞「落注貼士」訊息曝光 仲有得上訴？

英格蘭右閘捷比亞早前因違反「球員博彩條例」，被國際足協判罰全球性停賽10星期，雖然馬德里體育會上訴後令禁令暫停執行，不過呢位英格蘭國腳同朋友嘅whatsapp對話紀錄日前曝光，顯示佢的確喺2019年就自己轉會馬體會一事，向朋友提供內幕貼士，亦有叫朋友放心落注，鐵證如山。

捷比亞喺2019年夏天由熱刺轉會馬德里體育會前，佢朋友賀利曾經分10次下注，買佢將會轉投該西甲勁旅，每次注碼由20鎊到65鎊。whatsapp訊息顯示，當賀利第1次落注後，曾向捷比亞傳訊息：「1賠6，馬德里體育會」，捷比亞就以3個笑喊emoji回應。幾日之後捷比亞再傳短訊：「就嚟搞掂(轉會)！」賀利隨即再有2次下注。

捷比亞另一朋友巴拉迪之後亦問：「我可唔可以買你去嗰度(馬體會)呢？」得到嘅回應係：「你想就買啦！」到轉會已經接近完成嗰陣，捷比亞喺朋友群組宣布：「轉會完成！」巴拉迪就話：「只係買咗少少，佢哋(博彩公司)限制投注額，有新消息繼續通知。」捷比亞回應：「老友唔使擔心。」

馬德里體育會上訴嗰陣提出，球會喺成件事入面都冇參與，唔應該受到懲罰，而捷比亞就解釋佢只係同朋友開玩笑，不過依家whatsapp對話紀錄曝光後，睇怕都幾難拆得掂。